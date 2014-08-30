Власти Аргентины могут перенести столицу

Власти Аргентины рассматривают вопрос переноса столицы в другой город, сообщает Эхо Москвы
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Президент страны Кристина Фернандес де Киршнер заявила, что нынешняя столица Буэнос-Айрес слишком удалена от центра страны. В качестве одного из вариантов рассматривается город Сантьяго-дель-Эстеро, который расположен примерно в тысяче километрах от Буэнос-Айреса.
В то же время эксперты относятся к возможности переноса столицы скептически. Они считают, что экономическая ситуация в стране, которая ухудшилась в последнее время, вряд ли позволит сделать это.
Буэнос-Айрес – административный, культурный и экономический центр страны и один из крупнейших городов Южной Америки. Является столицей Аргентины с 1880 года. Он расположен в центрально-восточной части страны, на западном берегу крупнейшего залива-эстуария Рио-де-ла-Плата. Город Сантьяго-дель-Эстеро намного меньше чем Буэнос-Айрес. Он основан 25 июля 1553 года. Находится почти в центре страны. Население, по итогам переписи 2001 года, составляет 230 614 человек.