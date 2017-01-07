Власти Астаны приглашают горожан обсудить общественный транспорт

12 января в большом зале столичного акимата состоятся общественные слушания по вопросам развития общественного транспорта, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу акима Астаны.
На повестку дня будут вынесены обращения граждан, их предложения и пожелания по оптимизации и эффективному решению злободневных вопросов городского транспорта.
"Всех желающих граждан просим активно принять участие. Начало мероприятия в 11.00. Более подробную информацию можно узнать по телефону 55-67-45", – говорится в сообщении.