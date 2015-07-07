Власти Греции подумывают выпустить квазивалюту

Экономика
© AP Photo/ Daniel Ochoa de Olza﻿
Правительство Греции может выпустить квазивалюту – особые долговые расписки IOU, передает Kazpravda.kz со ссылкой на бельгийскую газету La Libre Belgique.

Такие записки, отмечает издание, будут являться обещанием заплатить. Сейчас рассматривается вариант, при котором государство будет рассчитываться этими бумагами с пенсионерами и чиновниками, а также поставщиками товаров и энергоресурсов. 

Правительство республики введет IOU, если Европейский центральный банк (ЕЦБ) откажется предоставлять евро в кредитные организации Греции. В таком случае банки и в целом страна останутся без наличных денег.

Издание также указывает, что введение IOU приведет к падению покупательной способности населения, поскольку импортные товары вырастут в цене.

Ранее, 5 июля, напоминает Лента.ру, в Греции состоялся референдум о введении в стране режима жесткой экономии, предложенного международными кредиторами республики: ЕЦБ, МВФ и Еврокомиссией. Более 61% проголосовавших греков выступили против их плана.

Премьер-министр страны Алексис Ципрас назвал выбор народа смелым и сообщил, что правительство страны готово вернуться за стол переговоров с кредиторами. Сейчас необходимо восстановить банковскую систему, а также реструктурировать долг, добавил он.

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