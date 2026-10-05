Власти Кипра будут выплачивать пособие женщинам с раком груди

Пособие запланировано на весь период лечения и ещё 12 месяцев после его завершения, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews

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О введении ежемесячного пособия для уязвимых пациенток с раком молочной железы объявил Никос Христодулидис во время открытия 22-го Марша розовых фигур.

Президент Республики Кипр пояснил, что пособие будет выплачиваться на протяжении всего курса лечения и ещё в течение 12 месяцев после его завершения.

Он также анонсировал бесплатную перевозку пациенток из отдалённых районов округа Никосии в онкологические центры.

По словам Христодулидиса, эти две меры означают принятие соответствующих предложений организации Europa Donna Кипр.

Марш розовых фигур призван донести послание о важности информирования, профилактики и ранней диагностики рака.

Фигуры, используемые во время акции, символизируют новые случаи рака молочной железы и гинекологического рака, а также людей, умерших в прошлом году.