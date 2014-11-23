Власти КНДР готовят жесткий ответ на резолюцию ООН

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В ответ на резолюцию ООН по ситуации с правами человека в Северной Корее власти КНДР грозят предпринять "беспрецедентно жесткие меры", передает Kazpravda.kz со ссылкой на сообщение Lenta.ru
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В заявлении государственного Комитета обороны КНДР говорится о том, что "США позволили ЕС и Японии протолкнуть проект "резолюции" и государства – члены ООН слепо проголосовали за нее", что является "бесстыдным, политически мотивированным фарсом", и подчеркнули, что авторы резолюции "не смогут избежать беспощадного наказания за падение престижа КНДР".
"Наша армия и народ призывают администрацию президента США Барака Обамы принести официальные извинения, преклонив перед нами колени за свои преступления", – говорится в заявлении официального Пхеньяна.
Напомним, что 19 ноября Комитет Генеральной Ассамблеи ООН по правам человека рекомендовал Совету Безопасности всемирной организации передать дело в отношении властей КНДР о предполагаемых преступлениях против человечности на рассмотрение Международного уголовного суда в Гааге. По итогам 111 государств – членов ООН проголосовали "за" резолюцию, 19 стран – "против", 55 – воздержались.
Сам доклад ООН, обвиняющий власти КНДР в преступлениях против человечности, был опубликован 17 февраля 2014 года.
Согласно принятой резолюции, СБ ООН также рекомендовано ввести целенаправленные санкции против тех, кто несет ответственность за нарушение прав человека в стране.