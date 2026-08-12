Власти Колумбии объявили трехдневный траур

В мире,Землетрясения
Айман Аманжолова
корреспондент

Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья подписал указ о трехдневном трауре по погибшим из-за разрушений, вызванных недавним землетрясением и афтершоками

Фото: Santiago Saldarriaga / AP / ТАСС

С 12 августа национальный флаг будет приспущен на всех зданиях в стране, а также в диппредставительствах за границей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

По последним данным, число жертв землетрясения превысило 250 человек. Как пишет El Tiempo, 1,6 тыс. человек пострадали, еще порядка 220 — числятся пропавшими без вести. Под завалами остаются около 260 человек.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Колумбии 10 августа. Толчки ощущались на юго-западе страны, а также в Эквадоре, Панаме и Венесуэле. С того момента было зафиксировано не менее 70 афтершоков. Власти страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

 

#землетрясение #Колумбия #траур

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