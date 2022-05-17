Власти Пекина закрыли свыше 100 станций метро из-за вспышки COVID-19

С 16 по 18 мая власти проводят очередной раунд массового тестирования на коронавирус в 12 районах города, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Муниципальные власти китайской столицы с начала вспышки COVID-19 приостановили работу в общей сложности 101 станции метро. Об этом сообщила во вторник газета "Бэйцзин жибао".

"По данным на 11:00 по местному времени 17 мая, количество закрытых станций метрополитена Пекина достигло 101", - пишет издание.

Как уточняется, станции, приостановившие работу, в основном сосредоточены в районах Фаншань, Шуньи, Чаоян, Хайдянь, Фэнтай, Тунчжоу и других.

4 мая из-за вспышки COVID-19 власти города сообщили о приостановке работы 64 станций столичного метро. 12 мая число закрытых станций возросло до 92.

Пекинский метрополитен работает с 1971 года. Протяженность его действующих линий составляет 783 км. Всего в метро столицы насчитывается 459 станций (в том числе 72 с возможностью пересадки).

Ситуация в городе

С 22 апреля в Пекине выявлено более 1,1 тыс. случаев инфицирования COVID-19. В городе отменено движение более чем по 100 маршрутам наземного общественного транспорта. Детские сады, школы и училища Пекина ведут занятия онлайн.

В городе запрещено проведение концертов и представлений, приостановлена работа библиотек, художественных галерей, культурных и развлекательных заведений, компьютерных клубов и спортивных залов. Персоналу кафе, ресторанов и других заведений общественного питания запрещено обслуживать клиентов в залах - допускается работать только через сервисы доставки или навынос. При посещении общественных мест, а также при использовании некоторых станций метрополитена и маршрутов наземного транспорта необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение 48 часов.

С 22 апреля в городе проведено 10 раундов массового тестирования на коронавирус. С 16 по 18 мая власти проводят очередной раунд в 12 районах города. Население Пекина составляет 21,9 млн человек.