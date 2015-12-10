Власти Шымкента отказались от трат на новогоднее оформление города
Меруерт Нургазинова
В Шымкенте пересмотрены планы расходов на новогоднее оформление города, передает Kazpravda.kz.
В текущем году, по инициативе акима города Габидуллы Абдрахимова, городским маслихатом пересмотрены расходы на указанные цели.
"Принято решение отказаться от новогоднего оформления площадей, улиц и парков за счет бюджетных средств. Ранее запланированные в бюджете города на эти цели 80 млн тенге решено направить на помощь сиротам и малоимущим семьям. К Новому году ее получат около 5 500 тысяч детей", – говорится в официальном сообщении.
Напомним, власти Карагандинской области урезали бюджет Караганде на новогоднее оформление. Оформителям было поручено использовать прошлогодние украшения, на которые в свое время "были затрачены значительные средства".