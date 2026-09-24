Власти Венеции хотят утроить плату за въезд в город

Там могут повысить сбор за въезд в исторический центр до €30, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

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Речь идет о туристах, которые приезжают на один день и, соответственно, не останавливаются в местных отелях.

В данный момент плата составляет от €5 до €10. В мэрии считают, что нынешний сбор уже не сдерживает туристический поток. Также власти могут увеличить количество дней, когда въезд в центр будет платным.

От сбора освободят жителей Венеции и региона Венето, а также ряд льготных категорий. Новшество не коснется туристов, останавливающихся в отелях города.