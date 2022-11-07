Интернет и погоня за "красивой жизнью" – как казахстанцы попадают в сети торговцев людьми

Кто больше подержен риску стать жертвой торговцев людьми, рассказал начальник Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Канат Нурмагамбетов на брифинге ведомства, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Торговцы людьми преследуют цели материального обогащения, используют разные способы и средства воздействия на жертв - от обмана до насилия. Как показывает практика, более подверженными риску являются социально-уязвимые слои населения. Зачастую факторами, способствующими попаданию лиц в эксплуатацию, являются неинформированность, правовая неграмотность, доступность живой рабочей силы, влияние интернета, преследование цели заработка легких денег и "красивой жизни", а также нелегальный статус иностранцев и другие", – заявил спикер.

По его словам, при торговле детьми объектами преступлений выступают новорожденные малолетние дети, при торговле органами человека – лица, имеющие долговые обязательства. Например, кредиты.

"Причины этому – несовершенство законодательства, отсутствие репродуктивной функции здоровья и другие", – резюмировал Нурмагамбетов.