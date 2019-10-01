Влияние сетей 5G на здоровье человека проверят в Казахстане к 2021 году
Екатерина Елисеева
Перед внедрением нового поколения связи 5G в Казахстане будет изучено его влияние на здоровье человека. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев на пресс-конференции в Правительстве РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"По поводу здоровья. На сегодняшний день предполагается конференция в октябре, международный союз электросвязи будет встречаться. На этом заседании будет определяться конкретный стандарт. Все вопросы, в том числе здоровья, будут анализироваться с соответствующими испытаниями. Окончательное утверждение стандарта предполагается в 2021 году. Я просто уверен, что утверждение того или иного стандарта международным союзом электросвязи будет осуществляться, исходя в том числе из элементов здоровья", – сообщил Жумагалиев.
По его словам, никому не интересно внедрять технологии, которые отрицательно повлияют на здоровье людей.