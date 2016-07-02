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Влиять на глобальную повестку
Айкын КОНУРОВ, депутат Мажилиса Парламента РК
Не вдаваясь в дипломатичес­кие тонкости, можно с уверенностью сказать, что статус непостоянного члена Совбеза дает Казахстану право председательствовать в Совете Безопасности ООН, созывать его заседания и участвовать в формировании повестки дня.

Особо хочу отметить, что мировой бренд «Назарбаев», который успешно развивался и безоговорочно принят мировым сообществом как символ мира, согласия доб­рососедских отношений, позволяет довольно комфортно работать нашим дипломатам на любой международной площадке, и победа на право председательства в Совете Безопасности ООН – это замечательный подарок казахстанцам к 25-летию Независимости.

В нашем нестабильном мире, когда угроза терроризма имеет глобальные масштабы, получить прямой доступ к формированию вопросов повестки дня на самой уважаемой площадке мира – это значит получить возможность привлечь внимание мира к тем вопросам, что волнуют наших граждан, как в мировом устройстве, так и внутри страны. Это хорошая возможность влиять на глобальную повестку дня и решать волнующие всех нас вопросы региональной и меж­дународной безопасности.

Казахстан, имея большой опыт в решении вопросов неприменения и разоружения ядерного потенциала, также успешно акцентирует внимание международного сообщества на актуальных темах: разрешения региональных конфликтов путем переговоров, межкультурного, межнационального и межконфессионального диалога. Удачное внедрение этих институтов в Казах­стане может сослужить хорошую службу и в рамках Совбеза, ведь сейчас в мире так не хватает взаимопонимания, терпения и согласия.

Помимо этого, площадка ООН дает возможность вывес­ти на новый уровень работу казахстанской дипломатии, дополнить накопленный опыт посредничества при урегулировании различных конфликтов и развить в новом ключе международные контакты для улучшения позиции Казах­стана на мировой арене.

По моему мнению, сегодня главной целью человечества является сохранение мира и стабильности во всем мире, где уже с 2017 года одну из ключевых ролей будет играть Казахстан, и я уверен, что эта работа будет полезной и нам, казахстанцам, и всему мировому сообществу.

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