Влиятельные потомки партийных функционеров покупают название улиц – сенатор

Сенат
91
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Депутат Мурат Бахтиярулы заявил об отсутствии в Казахстане определенного порядка и концепции по ономастике.

Фото: senate.parlam.kz

Депутат Сената Мурат Бахтиярулы требует разработать концепцию по работе ономастических комиссий в стране. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Сената, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Сенатор напомнил, что с момента обретения независимости в Казахстане активизировалась работа ономастических комиссий. Были восстановлены исторические названия населенных пунктов, озер, рек, которые в свое время были изменены по политическим мотивам.

«Сегодня в соответствии с требованиями времени, то есть, в духе независимости, в населенных пунктах, городах и поселках названия улиц обозначаются именами выдающихся личностей нашего народа. Однако в настоящее время отсутствие в стране определенной концепции по наименованию улиц и переименованию некоторых населенных пунктов является препятствием в работе. (…) Сейчас все чаще встречаются случаи с переименованием именами первых секретарей бывшей Компартии, председателей советов, которые руководили в свое время районами и областями, именами директоров совхозов. Конечно, мы не отрицаем заслуги секретарей и далеки от желания принизить их успехи, но если дать названия улицам всех партийных секретарей, председателей советов 75-летнего периода Советского Союза, то в Казахстане не хватит городов и улиц (перевод с казахского языка – прим. автора)», - считает депутат.

Сенатор отметил, что лично сталкивался с ситуацией, когда влиятельные, обеспеченные дети советских партийных работников предпринимают не слишком законные меры в стремлении увековечить имена своих родителей.

«Обращаются в акиматы на местах, ономастические комиссии и местные маслихаты. А как тогда быть с людьми, действительно заслуживающими этой чести, у кого вообще не осталось детей и богатых наследников? Это указывает на отсутствие в Казахстане определенного порядка и концепции по ономастике. Пришло время Правительству еще раз пересмотреть государственную ономастическую политику и проработать ее в соответствии с требованиями сегодняшнего времени», - заключил Мурат Бахтиярулы.

Популярное

Все
Налоги и закон Парето
Благодатная степь Карима Мынбаева
Жители Алматинской области выступают против строительства птицефабрики рядом с их селом
Пока местные чиновники бодро рапортуют о ликвидации стихийных свалок, контейнеры во дворах Семея неделями утопают в мусоре
Прокатный рынок Казахстана вышел в 2022 году на допандемийный уровень – 20 миллиардов тенге, из них доля отечественного кино составляет 8 миллиардов
Восставший из пепла
Смена часового пояса вместо ожидаемого положительного эффекта принесла жителям региона только неудобства
Один в поле не воин
Начать с начала
Что год политический нам готовит?
Чтобы цели достигались, желания исполнялись, душевное спокойствие было в ресурсе, а вы сами – в потоке и тренде, нужно обратиться к национальной культуре, вспомнить мудрость, выпестованную веками народом
Ночью в течение нескольких часов жители Костаная самостоятельно боролись с затопившей дома холодной водой
В условиях глобальной неопределенности
Не давите на газ
Будьте здоровы!
Трагедия в высотке
В память о «шаянском Шолохове»
Крестьянское хозяйство давно закрыто или обанкротилось, но его непогашенный заем так и висит миллионным грузом на всех членах кредитного товарищества
На кортах Австралии
Высокий уровень грунтовых вод стал причиной конфликта между акиматом и жителями поселка Атамекен
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Асат Нурпеисов стал заместителем управляющего делами президента РК
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
Руслан Желдибай назначен замруководителя АП – пресс-секретарем президента РК
Экс-глава Минобороны отдал незаконные приказы во время январских событий – следствие
Казахстан и Таджикистан отмечают 30-летие установления дипотношений
Бектуров сменил Келимбетова на посту управляющего МФЦА
Режим "открытого неба" продлили на 5 лет в Казахстане
Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан будут вместе строить Камбаратинскую ГЭС-1
Управляли толпой во время январских событий: депутаты спросили о судьбе вооруженных "людей с рациями"
Список расширен: кто еще теперь может бесплатно ездить на автобусах в Астане
Сменился главный тренер сборной Казахстана по боксу
Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть и почтил память жертв январских событий
Правительство готово внедрять конструктивные предложения бизнеса – Смаилов о развитии ГМК
Токаев и Ластаев обсудили новые полномочия омбудсмена в контексте конституционной реформы
После довольно интенсивного спортивного 2022 года, связанного с проведением зимних Олимпийских игр в китайском Пекине и чемпионата мира по футболу в Катаре, год 2023-й кажется менее насыщенным топовыми спортивными событиями, но это далеко не так...
Дикий Арман действовал при координации куратора из КНБ – Асылов
Предприниматель рассказал о напавших на его оружейный магазин в ходе январских беспорядков
Озвучены новые подробности по возобновлению работы "Хоргоса"
Мир уже не будет прежним. Уходящий год стал по-настоящему переломным в международных отношениях, экономических реалиях и простых человеческих ценностях
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Названы самые загрязненные города Казахстана
У акимов станет больше заместителей
Закон Республики Казахстан
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Коммунальная ломка
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Когда микрокредиты для бизнеса начнут выдавать сельчанам, рассказали в МСХ
Глава Мажилиса: Пакистан – важный партнер Казахстана в Южной Азии
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане

Читайте также

Сенат , Сельское хозяйство
Усилить господдержку теплиц призвал сенатор Али Бектаев
Сенат , Энергетика
Дефицит дизтоплива в этом году может превысить 500 тысяч то…
Сенат
Лишат ли Назарбаева звания "Почетный сенатор", ответил Ашим…
Сенат
О составе Сената после выборов высказался Ашимбаев

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]