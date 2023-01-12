Влиятельные потомки партийных функционеров покупают название улиц – сенатор

Фото: senate.parlam.kz

Депутат Сената Мурат Бахтиярулы требует разработать концепцию по работе ономастических комиссий в стране. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Сената, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Сенатор напомнил, что с момента обретения независимости в Казахстане активизировалась работа ономастических комиссий. Были восстановлены исторические названия населенных пунктов, озер, рек, которые в свое время были изменены по политическим мотивам.

«Сегодня в соответствии с требованиями времени, то есть, в духе независимости, в населенных пунктах, городах и поселках названия улиц обозначаются именами выдающихся личностей нашего народа. Однако в настоящее время отсутствие в стране определенной концепции по наименованию улиц и переименованию некоторых населенных пунктов является препятствием в работе. (…) Сейчас все чаще встречаются случаи с переименованием именами первых секретарей бывшей Компартии, председателей советов, которые руководили в свое время районами и областями, именами директоров совхозов. Конечно, мы не отрицаем заслуги секретарей и далеки от желания принизить их успехи, но если дать названия улицам всех партийных секретарей, председателей советов 75-летнего периода Советского Союза, то в Казахстане не хватит городов и улиц (перевод с казахского языка – прим. автора)», - считает депутат.

Сенатор отметил, что лично сталкивался с ситуацией, когда влиятельные, обеспеченные дети советских партийных работников предпринимают не слишком законные меры в стремлении увековечить имена своих родителей.

«Обращаются в акиматы на местах, ономастические комиссии и местные маслихаты. А как тогда быть с людьми, действительно заслуживающими этой чести, у кого вообще не осталось детей и богатых наследников? Это указывает на отсутствие в Казахстане определенного порядка и концепции по ономастике. Пришло время Правительству еще раз пересмотреть государственную ономастическую политику и проработать ее в соответствии с требованиями сегодняшнего времени», - заключил Мурат Бахтиярулы.