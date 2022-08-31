Президент , Политика
"Влияют на качество жизни граждан и устойчивое развитие страны" – Карин об инициативах Президента РК
Елисеева Екатерина
корреспондент

Государственный советник РК Ерлан Карин подвел промежуточные итоги реализации Послания 2021 года "Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны", передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Ерлана Карина.

"Завтра Глава государства выступит с очередным Посланием народу Казахстана, в котором будут обозначены основные приоритеты социально-экономического развития страны на ближайший период. Пока эксперты рассуждают, делятся прогнозами о его возможном содержании, подведем промежуточные итоги реализации Послания 2021 года "Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны", – отметил Карин.

По его словам, вся практическая работа проводится в рамках специального Общенационального плана. Он состоит из 103 пунктов, большинство из них уже реализованы, исполнение оставшихся находится на контроле Администрации Президента.

"Среди значимых социальных инициатив необходимо отметить поэтапное увеличение заработных плат отдельным категориям гражданских служащих (работники организаций культуры, архивного дела, в т.ч. техперсонал и др.) в среднем на 20 процентов с 2022 по 2025 год. Также внесены изменения и дополнения в законодательство в части повышения минимальной заработной платы до 60 тысяч тенге и ее исключения в качестве расчетного показателя в налоговой, социальной и других сферах. Утверждена Дорожная карта по строительству до конца 2025 года не менее тысячи школ. Для решения жилищных вопросов через "Отбасы банк" по программе "Нұрлы жер" выдано свыше 20 тысяч льготных займов на общую сумму около 230 миллиардов тенге", – продолжил Госсоветник.

Он подчеркнул, что сделаны конкретные шаги для укрепления здоровья нации. В частности, начал действовать Закон "О биологической безопасности", обеспечен доступ населения к зарегистрированным в ВОЗ вакцинам от коронавирусной инфекции.

"Практически полностью реализован блок политической модернизации и защиты прав человека. Для укрепления системы защиты прав человека и обеспечения законности расширена компетенция прокуроров в части подготовки обвинительных актов по уголовным делам особо тяжкой категории. Уполномоченными органами реализуется Комплекс совместных мероприятий по противодействию мошенничествам и финансовым пирамидам на 2022 год", – подчеркнул Ерлан Карин. 

С его слов, в рамках законотворческой работы приняты законы в сфере образования, о развитии рынка стрессовых активов и другие. Кроме того, утверждены План территориального развития РК до 2025 года, Концепция антикоррупционной политики на 2022-2026 годы.

"Это лишь небольшая часть реализованных значимых инициатив, озвученных Президентом в рамках Послания 2021 года. Работа в этом направлении будет продолжена. В целом, нужно подчеркнуть, что все инициативы, выдвигаемые Главой государства, последовательно воплощаются на практике и прямо влияют на улучшение качества жизни граждан и устойчивое развитие страны. Таким образом, реализованные инициативы формируют базу для дальнейших реформ", – заключил Государственный советник РК.

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