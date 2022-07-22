Влюбить подростков в горы

А еще – научить выносливости, терпению, самостоятельности, взаимопомощи, основам безопасности и азам выживания в сложных ситуациях. Этому и многому другому учат детей в детском горном альплагере «Алан».

13-летний Алибек Мугатбек приехал в лагерь из Караганды. Подросток уверен, что история о том, как он провел летние каникулы, станет достоянием всей школы-гимназии № 38, в которой он учится. Наверняка, за оставшееся до занятий время забудутся все сложности, пережитые на Альпиниаде, и память сохранит самые яркие воспоминания.

– Лагерь для меня – это победа над собой, наставники помогли перебороть определенные страхи, – искренне говорит подросток. – В первый день было желание все бросить и уйти домой чуть ли не пешком, настолько все казалось сложным и где-то даже невозможным. Втянулся и в итоге научился лазить по скалам, вязать узлы, переправляться через реку. Теперь я понимаю, почему мой новый друг Петр Ахметов возвращается сюда снова и снова. Он в этом лагере уже пятый раз!

– Я теперь костер с одной спички могу зажечь, а еще у меня много друзей появилось, – подключается к разговору ученица шымкентской школы-гимназии № 23 Татьяна Токарева. – Здесь уже четвертый раз, каждое лето приезжаю и весь год жду каникулы. Мне по душе общаться со сверстниками, ходить в походы, заниматься скалолазанием. Атмосфера лагеря удивительная. Горы – какие они красивые, воздух просто прозрачный. Я стала более усидчивой, терпеливой, выносливой.

Получив сертификат, свидетельствующий об успешном освоении программы Альпиниады, 9-летняя Армина Бешкова радостно заулыбалась, прижав его крепко к груди.

– Довольна собой, все смогла, хотя было очень непросто, – тут же поделилась девочка своими впечатлениями от смены, проведенной в детском горном альплагере «Алан». – Здесь все совсем не так, как представляла, но все нравится. Я поборола страх высоты, поднималась по скалам, переправлялась через бурлящую горную реку. Теперь уже не побоюсь переправится на другую сторону, если случится такая преграда на пути следования.

А еще Армина рада, что за 8 дней заметно похудела. Такого эффекта не удавалось достичь даже на занятиях дзюдо. И не потому, что не доедала или блюда готовили невкусные. Наоборот, заставлять кого-то из детей есть, даже кашу на завтрак, никому из персонала лагеря даже в голову не приходит. На свежем горном воздухе у всех без исключения аппетит отменный!

Ну, а на фигуре Армины сказались режим дня и физические нагрузки. Регулярные физические упражнения, получасовая утренняя зарядка, тренировки, походы в горы. Как выразился учредитель лагеря альпинист Тарас Моисеев, вся программа лагеря построена так, что помогает «пухленьким похудеть, а худеньким нарастить мышцы».

Мальчишки и девчонки наперебой выплескивают свои эмоции, рассказывая о вечерах, проведенных у костра, об успехах в постижении премудростей выживания в горах, о полученных знаниях о горных растениях и птицах, под пение которых просыпались все эти дни по утрам. И практически каждый вплетал в свое повествование нотку грусти, вызванную сожалением, что восемь дней пролетели так быстро.

В город их увезет автобус, который уже доставил в лагерь новую партию подростков. Они гурьбой вывалились на поляну, сбросили рюкзаки возле палаток и вдохнув полной грудью настоянный на чабреце и шалфее горный воздух, отправились знакомиться с Соколиной рощей, раскинувшейся на правом относительно пологом берегу реки Сайрам-су. Левый берег подпирает горная скала, давящая своей мощью, словно напоминая людям, что расслабляться в горах нельзя, тем более новичкам. Великолепный вид и прямо по курсу, чуть поодаль за ущельем Диких Альпинистов, виднеются две горные вершины – пик Туркестан и пик Яссави, восхождение на которые в будущем вполне может служить хорошей мотивацией для начинающих альпинистов.

– Место здесь замечательное, потому что тупик, дальше нет горной дороги – и никто посторонний не ходит, – считает руководитель лагеря известный альпинист Шамиль Рафиков. – Для работы с детьми – самое то. У нашей команды хороший опыт проведения альпинистских мероприятий. Собственно, вывод о том, что в горы стало меньше ходить людей, натолкнул на мысль взяться за горную подготовку детей. Старшее поколение уходит, а смены нет, во всяком случае массовой. Так и появилась идея создать альпинистский детский лагерь, который займется общей физической и начальной подготовкой будущих альпинистов. Мы принимаем подростков в возрасте от 8 до 16 лет. Навыки и опыт, которые они получат здесь, пригодятся им при походах в горы, скажутся на их безопасности.

Шамиля Рафикова, который чуть ли не круглый год проводит в горах, беспокоит, что дети сейчас растут оторванными от природы. Большинство из них даже не знает, что в часе езды от города есть горы. А если и знают, то никогда не видели своими глазами заснеженные вершины, горные кряжи, ущелья и альпийские луга.

Пожить же в палатке, совершить горные походы, переправиться через горную реку – вообще удел единиц. Альпинист уверен, что, один раз пережив подобные эмоции и впечатления, большинство подростков начинают скучать по горам и ищут с ними встречи.

Многочисленные примеры воспитанников лагеря, возвращающихся сюда снова и снова, говорят сами за себя. Кто-то даже, как, к примеру, Никита Провозин и София Пуртова, пройдя специальное обучение, пришли работать в летний лагерь. Будучи школьниками, они приезжали в него, чтобы не просто на время оторваться от гаджетов, уехать в зной из душного города, но и устроить себе проверку на прочность, пережить маленькое приключение, насладиться общением с инструкторами, которые тут быстро становятся друзьями.

А еще научиться видеть красоту гор, жить в согласии с природой, ведь горы одновременно дарят счастье общения не только с замечательными людьми, но и с прекрасной природой, позволяя раствориться в ней.

– Горы учат детей и подростков достигать своих целей, – уверен Никита Провозин. – Стоя у подножия горы и глядя на ее заснеженную вершину, редкий мальчишка или девчонка не загорится желанием подняться на нее. У многих появляется мечта, не связанная с горами, но требующая усилий в ее достижении. А в лагере как раз и учат, как преодолевать трудности, воспитывают в детях силу воли. Сейчас эти качества помогают нашим воспитанникам преодолеть страх высоты, перебороть в себе боязнь сорваться со скалы. Здесь мы страхуем детей, они в безопасности. Но, достигая маленьких целей, они начинают осознавать, что смогли это сделать, а значит не надо бояться идти вперед, можно и надо ставить новые задачи и решать их.

Программа альплагеря включает не только физическую и горную подготовку, но и наработку практических навыков. Она объединяет три образовательных направления: природу, экологию, альпинизм. Это позволяет чередовать физические нагрузки, расширять кругозор детей, ближе знакомить их с окружающей природой, чтобы почувствовать себя ее частью.

Инструкторы учат подростков передвигаться по горному рельефу, попутно прививая такие качества, как внимательность и наблюдательность, ориентироваться на местности, чтобы не потеряться в горах, если, допустим, остался один.

Полученные навыки точно пригодятся ребенку и позволят не растеряться, если он вдруг встретит на горной тропе диких животных. Точно так же в жизни всегда пригодится умение ориентироваться на местности, способность безошибочно определять время и стороны света.

Это важная часть программы, для разработки которой организаторы Альпиниады пригласили еще на старте проекта автора школьных учебников по истории Казахстана учителя Михаила Диканя. Вместе с альпинистом Гиесом Хасановым Михаил Евгеньевич дополнил программу пребывания детей в лагере тематическими вечерами у костра, познавательными играми, квестами.

Есть в лагере и время для творчества. По субботам сюда приезжает известный керамист Артем Гориславец – и у детей появляется возможность поработать с глиной, слепить своими руками кувшин, который тут же отправляется в печь для обжига. Дети с интересом берутся за карандаши и кисти, чтобы запечатлеть на картине Соколиную рощу. Советы профессионального художника тут всегда кстати. В итоге дети возвращаются домой повзрослевшими, постройневшими, закалившими характер и напитавшимися жизненно важными знаниями. Да еще и с подарками родителям.

– Дети за восемь дней сильно меняются, – утверждает Тарас Моисеев. – Проверено не единожды за семь лет работы нашего лагеря. Мы ставим цель приучить их к самостоятельной жизни в горах, и нам это удается. Родители не узнают своих детей. Наша задача не только дать детям первичные навыки владения альпинистским снаряжением, страховкой, веревкой. Ежедневно какое-то время они этим занимаются. Проводим занятия по вязанию узлов, по альпийскому снаряжению, чтобы они знали, что и как применяется. К примеру, программа включает освоение основных способов переправы через горную реку – по бревну и при помощи подвесной переправы. Знакомим детей со способами наведения переправы и организации страховки. Конечно же, предварительно ребенок должен уметь определить особенности реки. И все эти тренировки сопровождает воспитательный процесс.

Горная баня по субботам – еще одна фишка альплагеря. Парилка с отваром лечебных трав и с вениками завершается купанием в запруде горной реки. Это не просто развлечение, а часть оздоровительной программы, позволяющей закалить организм ребенка, укрепить иммунитет и придать бодрость телу и духу.

В конце смены те, кто прошел всю программу и сдал специальный экзамен, получают сертификаты. С первого раза это удается не всем.

Вручая сертификаты тем подросткам, кто сдал нормативы, инструктор альплагеря Семен Бубенцов рекомендовал всем воспитанникам продолжать занятия альпинизмом, а не просиживать время в «Тик-Токе», проживая чужую жизнь.

– Никакой Интернет не способен заменить эффект присутствия и живого прикосновения к новому незнакомому миру природы и людей, – Семен Бубенцов призвал своих воспитанников любить горы и ходить в горы. – Горы развивают выносливость и силу воли, вырабатывают молниеносную реакцию и умение находить быстрое и единственно правильное решение, позволяют обрести верных и надежных друзей-единомышленников, которые всегда подстрахуют в сложной ситуации.