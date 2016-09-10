​Влюбленными глазами гостя

598
Сауле БАЛБЕК

Подруга-сокурсница Нигора Ахмедова родом из Ташкента. Получив соизволение отца, известного художника Узбекистана, члена-корреспондента Академии художеств СССР, она прилетела сюда на празднование моего дня рождения.

Конец августа, жара. Лишь к вечеру легкий ветерок с гор – самал-жел. Дабы решить проблему с ночлегом, поехали вместе в ЦУМ. Выйдя из магазина с двумя раскладушками, обнаружили, что сил маловато. А в такси нет места для нашей клади.

Остановились. Рядом – потоки незнакомцев. Хрупкая Нигора огорчилась: «Что же нам делать?» В этот момент трое мужчин в серо-синих костюмах и фуражках с высоким околышем обогнали нас, переговариваясь, – стройные, подтянутые, элегантные. С сожалением я выдохнула: «Ну, что делать, нет в Алматы больше джентльменов!» И тотчас кто-то властно положил ладонь на наши покупки и так же скомандовал: «Пойдемте, девочки! Мы не заметили, извините!»

Наши спасители улыбаясь шли рядом, выспрашивая маршрут движения. Теперь уж точно в такси нам не поместиться. «Разве что в багажник?» – весело заявил оказавшийся радиомехаником Анатолий. С ним командир отряда – широкоплечий спортивный Игорь Арутюнов и штурман – изысканный, утонченный Борис Акопян. Мы оказались на троллейбусной остановке. Новые друзья подтрунивали, но не собирались оставить нас на полпути.

Вошли в мой подъезд, поднялись на третий этаж. Лишь изумленно-приветливое лицо моей красавицы-мамы обескуражило их – «восточное воспитание» ереванцев. Мама настаивала на чаепитии. И летчики мои все спрашивали: «А правда – мама, не сестра, не подруга?»

...Незаметно стемнело. Узнали, что их вылазка в город была «самоволкой». Что завтра в рейс, а увидеть Алматы не пришлось. Тогда я повела их по центру родного города в сторону Дворца рес­публики, называя отдельные памятники истории, архитектуры, искусства. В сумеречном свете фонарей все покоряло необычностью и южной красотой.

Миновали Академию наук с памятником Чокану Валиханову, полюбовались светящимся взлетающим абрисом отеля «Казахстан». Чуть замедлили шаг у монумента Абаю и, обойдя кругом Дворец республики, через сквер с густыми липами, дубами, карагачами, каштанами и березами направились вниз по Достык, вновь в центр. Мимо Оперного театра, отеля «Алматы», фонтанов и памятников.

Беседуя, узнавали о семьях: у Игоря двое сыновей-малышей, Борис – отец одного мальчика, Анатолий еще не стал семьянином. Вспоминали забавные эпизоды, спорили о музыке, восхищались природой. И Игорь признался: «Знаете, что я испытал, выйдя на трап в порту Алматы? Ночь, горы едва видны. А я сказал: «Неужели здесь все, как этот воздух? Он пьянит, как вино!»

Стали прощаться: «Спасибо, девочки! Вот наши адреса, только прежде позвоните! И обязательно прилетайте! Алматы – сказка! А Ереван надо видеть своими глазами! Увидимся!»

