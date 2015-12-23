​Вместе елку нарядили

На встречу с воспитанниками учреждения партийцы также пригласили Кокшетауский русский драматичес­кий театр для детей. Артисты представили спектакль «Бука Зайчонок». После представления ребята вместе с партийцами и Дедом Морозом нарядили новогоднюю елку, после чего началась главная часть праздника – вручение подарков.

Напомним, первичная партийная организация «Мәдениет» АГФ «Бірлік» партии «Нур Отан» принимает всестороннее участие в общественной жизни страны, является активным участником благотворительных акций, направленных на поддержку социально уязвимых слоев общества – пенсионеров, инвалидов, нетрудоспособных, больных детей и других.