​Вместе елку нарядили

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Владимир ОСИПОВ

На встречу с воспитанниками учреждения партийцы также пригласили Кокшетауский русский драматичес­кий театр для детей. Артисты представили спектакль «Бука Зайчонок». После представления ребята вместе с партийцами и Дедом Морозом нарядили новогоднюю елку, после чего началась главная часть праздника – вручение подарков.

Напомним, первичная партийная организация «Мәдениет» АГФ «Бірлік» партии «Нур Отан» принимает всестороннее участие в общественной жизни страны, является активным участником благотворительных акций, направленных на поддержку социально уязвимых слоев общества – пенсионеров, инвалидов, нетрудоспособных, больных детей и других. 

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