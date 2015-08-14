Вместе и в поле, и дома 489 Рамиля ИБРАГИМОВА, Актобе

фото из архива

Есть в ней и татары, и немцы, и азербайджанцы. Для всех земля Казахстана стала родной. Щедра казахская земля, и характер казахского народа тоже щедр и гостеприимен. И пусть всегда на этой земле звучат напевы домбры и песни разных народов.

– Народ в нашей стране един, – говорит глава семьи Захар. – И это – основа нашего благополучия на древней, прекрасной казахстанской земле. А мир – важнейшее условие будущего процветания.

Семья Мусаевых живет в селе Кайындысай Маржанбулакского сельского округа. Односельчане знают их как дружную интернациональную чету. У главы семейства Захара Мусаева мама татарка, а отец азербайджанец. Ольга, его супруга, родилась и выросла в Кенкияке Темирского района в большой многодетной семье, где воспитывались 11 детей. Ее отец казах, а мама немка.

Немало воды утекло с тех пор, как встретились и поженились Захар и Ольга. Дети уже повзрослели. Их четверо – трое сыновей и дочь. Подрастают внуки. Самому младшему, Вадиму, исполнилось 11 лет. Ему посчастливилось учиться в новой, красивой школе села Кайындысай, которую сдали в эксплуатацию в конце прошлого года. У жены старшего сына мать русская, отец мордвин. Дочь Евгения вышла замуж за татарина и живет вместе со свекром и свекровью в Актобе. Второй сын взял в жены девушку-молдаванку из соседнего села Каракудык.

У Мусаевых в доме чисто и уютно. Современная бытовая техника и мебель. Всех этих благ они добились сами. Во дворе – вся необходимая для сельского жителя техника. Мужчины заняты ремонтом трактора. На подворье построена база для крупного рогатого скота.

– Как, живя на селе, не держать живность? Без нее никак нельзя, – считает глава семейства.

Мусаевы уделяют особое внимание развитию своего подсобного хозяйства. Они содержат 90 голов крупного рогатого скота. 30 из них – дойные коровы. Есть свиньи, домашняя птица. Трудолюбию хозяев подворья можно позавидовать. Недавно по решению акимата Маржанбулакского сельского округа этой семье было выделено несколько гектаров земельного участка, и Захар зарегистрировал собственное крестьянское хозяйство. Теперь он намерен расширять производство.

Скот Мусаевы разводят на свои средства. Молоко сбывают на рынках Актобе. Расценки на корма для скотины сегодня сильно «кусаются». Но Захар не из тех, кто может отступать при первой же трудности. Говорит, что было и похуже, но выдюжили. А сейчас и государство готово помогать начинающим фермерам. В общем, не опускает руки, строит планы, а в их осуществлении ему помогают все близкие и родные.