​Вместе к «зеленой» экономике

Член политисполкома партии «Бiрлiк» Аскар Сыздыков, председатель правления коалиции «За зеленую экономику и развитие G-Global» Салтанат Рахимбекова и руководитель Народной академии зеленых технологий Татьяна Немцан в своих выступлениях подняли важные вопросы развития «зеленой» экономики, такие как возобновляемые источники энергии, органическое земледелие, «зеленая» химия, бережливое производство. Помимо основной цели по очищению среды «зеленая» экономика снизит производственные издержки, существенно сэкономит финансовые и другие средства, повысит конкурентоспособность казахстанских товаров и услуг, обеспечит страну качественным продовольствием и доходами от его экспорта, увеличит востребованность в специалистах по химии и биологии, механике и цифровым технологиям, математике, физике и робототехнике.

Приводились различные доводы в пользу «зеленой» экономики в Казахстане. Особо выделялись репутационные и инвестиционные выгоды и приобретения. В связи с этим подчеркивалось огромное значение предстоящей Международной выставки «ЭКСПО-2017».

Стороны выразили твердое намерение оказывать поддержку развитию «зеленой» экономики в Казахстане, осуществляя совместные действия в сферах законодательства, образования, бизнеса, в информационных, просветительских и публичных мероприятиях.