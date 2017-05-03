​Вместе лучше, чем врозь

Как сообщается на сайте столичного акимата, проект направлен на обеспечение безо­пасности и комфорта жителей и гостей Астаны за счет увеличения числа легальных автоперевозчиков.

По словам заместителя акима Астаны Малики Бектуровой, Astana Taxi – наглядный пример взаимодействия бизнеса с государством, которое и инициировало объединение, не понеся при этом бюджетных затрат.

– Используя все преференции, ресурсы, мы объединили легальные разрозненные такси-компании в Astana Taxi, для предоставления услуг в едином виде, в том числе по оплате через POS-терминал, – отмечает она. – Если в такси этих же операторов раньше минимальная поездка оценивалась в 750 тенге, то сейчас она будет составлять 500 тенге. Все участники программы имеют соглашение со столичным акиматом, где прописаны в том числе обязательства по обучению и тренингу водителей, соблюдению норм законодательства.

В рамках проекта продолжается подготовка к запуску еще 200 единиц машин. К открытию ЭКСПО планируется выпустить на линию 300 новых автомобилей и столько же – из подвижного парка действующих таксомоторных компаний. Все авто будут оформлены в едином стиле. Преимуществом новой официальной службы такси стала и возможность проезда по линии Bus Lane, а также предоставление дополнительных приоритетных парковок перед крупными ТРЦ, железнодорожным вок­залом, аэропортом. Все эти преференции и инструмен­ты господдержки дают уверенность таксомоторным компаниям в том, что у них есть дальнейшая перспектива в развитии и расширении бизнеса, отмечает Малика Бектурова.

Примечательно, что сборка автомашин производится в Казахстане согласно протокольному поручению Главы государства по поддержке отечественного автопрома и созданию единообразной службы такси в Астане, Алма­ты и других регионах.

– Столичным акиматом был найден эффективный механизм реализации поручений Главы государства, в рамках которого фонд «Даму» обеспечил льготное кредитование, соответственно на льготных условиях АО «Азия Авто» предоставило оптимальный автомобиль по привлекательной цене. Результатом совместных усилий стало создание современной службы такси, – сообщил коммерчес­кий директор группы компаний «Бипек Авто» Санжар Аджигалиев.

Второй этап проекта и дополнительные сервисы будут реализованы в Астане до сентября, когда еще 300 такси выйдут на линию. В городе будет действовать единый колл-центр, появится и мобильное приложение Astana Taxi. Каждый автомобиль оснащен таксометром, а еще пассажиры смогут воспользоваться в них бесплатным Wi-Fi.