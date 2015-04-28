Свежий выпуск Вместе мы – сила Валерий ВЕДЕНКО, Костанай

Зал, в котором собрались и стар и млад, многие в нарядных национальных костюмах этносов, проживающих в области, бурей восторга встретил сообщение руководителя областной организации партии, акима региона Нуралы Садуакасова о том, что, согласно предварительным результатам, кандидат в Президенты Нурсултан Назарбаев при очень высокой явке электората на участки соб­рал в свою пользу абсолютное большинство голосов. Раздались слоганы «Нур Отан – Казахстан», «Нурсултан – Казахстан».

На митинге выступили общест­венные деятели, члены предвыборного штаба ­Нурсултана Назарбаева. Лейт­мотив всех речей – сплотиться вокруг Лидера нации для дальнейшего поступательного развития республики.

Речи перемежались концерт­ными номерами. А завершился митинг по поводу блестящей победы своеобразным фейерверком из золотых блесток, взлетевшим под самый потолок высоченного зрительного зала.

