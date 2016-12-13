Свежий выпуск
​Вместе на Великом Шелковом пути

Цель конкурса

Дальнейшее расширение стратегического сотрудничества между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой.

На конкурс принимаются ранее не публиковавшиеся аналитические материалы, посвященные истории и стратегическим приоритетам дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем, возрождению Великого Шелкового пути в XXI веке, новой стратегии транснациональной экономической интеграции, гуманитарной миссии Казахстана и Китая в современном мире.


Жюри

Куаныш Султанов – депутат Мажилиса Парламента, посол Казах­стана в Китае (1995–2001 годы);

Александр Тараков – заместитель председателя правления АО «РГ «Казахстанская правда»;

Лю Цзянпин – советник политического отдела Посольства Китайской Народной Респуб­лики в Казахстане;

Ли Гуан – начальник отдела пуб­личной дип­ломатии Посольства Китайской Народной Рес­публики в ­Казахстане;

Цуй Цзянь – пресс-атташе Посольства Китайской Народной Рес­публики в Казахстане;

Мира Алипинова – главный редактор интернет-портала «alemkz»;

Татьяна Бредихина – ответственный секретарь АО «РГ «Казах­станская правда».


Участники

В конкурсе могут принять учас­тие все читатели республиканской газеты «Казахстанская правда» вне зависимости от профессии, возраста, региона проживания.

Сроки проведения

Прием материалов на конкурс продлен до 15 декабря 2016 года.

Первый этап – прием и публикация лучших материалов на страницах «Казахстанской правды» и на сайте www.kazpravda.kz (с 3 октября по 15 декабря 2016 года).

Второй этап – подведение итогов (с 15 по 25 декабря 2016 года).

Третий этап – награждение победителей (с 25 по 30 декабря 2016 года).


Награждение победителей

По итогам конкурса, посвященного 25-летию установления дип­ломатических отношений между Рес­публикой Казахстан и Китайской Народной Республикой, будут названы 25 победителей. По итогам конкурса будут определены победители, занявшие:

1-е место – две номинации;

2-е место – четыре номинации;

3-е место – шесть номинаций.

Также будут определены 13 лау­реатов по специальным номинациям. Все победители и лауреаты будут награждены дипломами, ценными призами, сувенирами с символикой конкурса. Лучшие работы, представленные на конкурс, будут опубликованы в тематическом сборнике.

Условия проведения конкурса

На конкурс принимаются материалы различных жанров – статьи, очерки, обзоры, интервью (объем представленных материалов не должен превышать 12 000 знаков).

Публикации, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.

Материалы принимаются до 15 декабря 2016 года по адресу: 010000, г. Астана, пр. Жеңіс, 18, редакция газеты «Казахстанская правда», каб. 21, департамент рекламы и подписки (с пометкой «на конкурс») или на электронную почту: reklama@kazpravda.kz.

За дополнительной информацией обращаться: «Казахстанская правда», департамент рекламы и подписки, тел. +7 (7172) 44-51-74, reklama@kazpravda.kz.

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