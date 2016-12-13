​Вместе на Великом Шелковом пути

Цель конкурса
Дальнейшее расширение стратегического сотрудничества между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой.
На конкурс принимаются ранее не публиковавшиеся аналитические материалы, посвященные истории и стратегическим приоритетам дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем, возрождению Великого Шелкового пути в XXI веке, новой стратегии транснациональной экономической интеграции, гуманитарной миссии Казахстана и Китая в современном мире.
Жюри
Куаныш Султанов – депутат Мажилиса Парламента, посол Казахстана в Китае (1995–2001 годы);
Александр Тараков – заместитель председателя правления АО «РГ «Казахстанская правда»;
Лю Цзянпин – советник политического отдела Посольства Китайской Народной Республики в Казахстане;
Ли Гуан – начальник отдела публичной дипломатии Посольства Китайской Народной Республики в Казахстане;
Цуй Цзянь – пресс-атташе Посольства Китайской Народной Республики в Казахстане;
Мира Алипинова – главный редактор интернет-портала «alemkz»;
Татьяна Бредихина – ответственный секретарь АО «РГ «Казахстанская правда».
Участники
В конкурсе могут принять участие все читатели республиканской газеты «Казахстанская правда» вне зависимости от профессии, возраста, региона проживания.
Сроки проведения
Прием материалов на конкурс продлен до 15 декабря 2016 года.
Первый этап – прием и публикация лучших материалов на страницах «Казахстанской правды» и на сайте www.kazpravda.kz (с 3 октября по 15 декабря 2016 года).
Второй этап – подведение итогов (с 15 по 25 декабря 2016 года).
Третий этап – награждение победителей (с 25 по 30 декабря 2016 года).
Награждение победителей
По итогам конкурса, посвященного 25-летию установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой, будут названы 25 победителей. По итогам конкурса будут определены победители, занявшие:
1-е место – две номинации;
2-е место – четыре номинации;
3-е место – шесть номинаций.
Также будут определены 13 лауреатов по специальным номинациям. Все победители и лауреаты будут награждены дипломами, ценными призами, сувенирами с символикой конкурса. Лучшие работы, представленные на конкурс, будут опубликованы в тематическом сборнике.
Условия проведения конкурса
На конкурс принимаются материалы различных жанров – статьи, очерки, обзоры, интервью (объем представленных материалов не должен превышать 12 000 знаков).
Публикации, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
Материалы принимаются до 15 декабря 2016 года по адресу: 010000, г. Астана, пр. Жеңіс, 18, редакция газеты «Казахстанская правда», каб. 21, департамент рекламы и подписки (с пометкой «на конкурс») или на электронную почту: reklama@kazpravda.kz.
За дополнительной информацией обращаться: «Казахстанская правда», департамент рекламы и подписки, тел. +7 (7172) 44-51-74, reklama@kazpravda.kz.