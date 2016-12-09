​Вместе о главном

Его участниками стали создатели телефильмов и телепрограмм из России, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Армении, а также Германии, Словакии, Чехии, Италии, Франции, Китая и других стран.

Надо отметить, что эта лента казахстанских документалистов – поистине интернациональный проект. Герой фильма – Морис Симашко, еврей по национальности, народный писатель Казахстана, лауреат Президентской премии мира и духовного согласия. Снял картину поляк Александр Головинский, сценарий написал известный российский режиссер и сценарист Сергей Русаков, свое­образным рассказчиком и ведущим фильма стал казах Бахыт Каирбеков, нынешний директор «Казахфильма». Кстати сказать, Бахыт Каирбеков, который представлял съемочную группу в Москве, и привез в Алматы престижную награду, врученную ему председателем жюри, ректором Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, заслуженным деятелем науки России Александром Евменовым.

Интересный факт: Симашко, пишущий на русском языке, к тому же о русской истории, за роман об императрице Екатерине «Семирамида» был выдвинут на Нобелевскую премию казахстанским ПЕН-клубом. Тогда премию получил немецкий литератор, а Морис Симашко вошел в мировую литературу, став одним из основателей школы нового исторического романа в Центральной Азии.

Будучи убежденным интернационалистом, Морис Давидович всегда с огромной теплотой и любовью говорил о нашей республике: «Казахстан – поистине зеркало мира со всеми его проблемами и надеждами. Представляя из себя сердцевину континента, он волею исторической судьбы вмес­тил в себя, по выражению поэта, «все Бастилии грешной земли». Мировые религии и сопутствующие им конфессии в той или иной мере представлены здесь и мирно соседствуют».