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​Вместе принимать решения
Рэм МИХАЙЛОВ, Атырауская область

Заседание общественного совета прошло в расширенном составе. Обсудить земельную реформу собрались не только представители госорганов, маслихатов и неправительственных организаций, но и простые жители области, для которых двери самого большого зала областного акимата были открыты.

Совет прошел в формате свободного микрофона, что дало возможность задать вопросы и высказаться всем участникам собрания. Причем выступления касались не только основной темы, были обращения относительно вопросов воспитания подрастающего поколения, ответственности за высказывания в социальных сетях и другие.

Если уважаемые аксакалы региона делились опытом ведения общественных и государственных дел, то руководители крестьянских хозяйств рассказывали о реальном положении, о том, что на селе не хватает рабочих рук, земля простаивает без дела.

– По поручению Главы государства на некоторые пункты Земельного кодекса наложен мораторий, создана комиссия. В регионах общественные советы стали площадкой для конструктивного обсуждения земельной реформы. Поэтому нет и не нужно обострять ситуацию и призывать к незаконным действиям, – заявил почетный гражданин области, ветеран труда Есен Таскинбаев, с мнением которого согласились практически все участники совета.

В основе работы общественных советов – сближение исполнительных органов и общества, налаживание диалога и взаимопонимания. Потому что, как подчеркнул аким Атырауской области Нурлан Ногаев, государство – это и есть общество, и нельзя противопоставлять их другу другу. Нужно вместе решать возникающие вопросы, потому что цель одна – дальнейшее развитие страны в соответствии с велением времени. 

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