​Вместе против коррупции

В ходе пресс-конференции руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Али Комекбаев рассказал, что уникальность соглашения, разработанного ведомством, заключается в том, что оно открыто для присоединения к нему общественных объединений, некоммерческих организаций, а также граждан Казахстана, признающих главную цель этого документа – борьбу с коррупцией.

На сегодня к инициативе уже присоединились Ассамблея народа Казахстана, Гражданский альянс, молодежное крыло «Жас Отан» при партии «Нур Отан», ассоциации – стипендиатов «Болашак», вузов страны, деловых женщин республики, союзы – журналистов и писателей РК.

По словам А. Комекбаева, предложенный формат взаимодействия позволит консолидировать усилия всех заинтересованных сторон и даст возможность выразить гражданскую позицию по вопросам противодействия коррупции каждому желающему. Процедура присоединения к открытому соглашению предельно проста – достаточно направить в агентство или его территориальные подразделения подписанный акт о присоединении. Депозитарием соглашения с организациями республиканского уровня выступит АДГСПК, а с физическими и юридическими лицами – его территориальные подразделения.

О важности объединения всего общества в борьбе с таким злом, как коррупция, говорил на брифинге и директор столичного филиала Союза писа­телей Казахстана Несипбек Айтулы.

Президент Гражданского альянса Казахстана Нурлан Еримбетов напомнил присутствующим, что столкнуться с коррупцией может каждый из нас в самых неожиданных ситуациях. И в связи с этим необходимо поднимать вопросы ответственности семьи, где сейчас в открытую, при детях могут вестись разговоры об «откатах» и взятках, о возможности уйти от ответственности за правонарушения. И дети, живущие в такой среде, принимают ее за норму и соответственно ведут себя.

О переходе к новым методам продвижения антикоррупционных идей в молодежной среде заявил исполнительный директор Конгресса молодежи Казахстана Айдын Сабитов. Предполагается вместо флэшмобов и парадов обратиться к вопросам антикоррупционного воспитания, с разъяснением основных государственных программ, действующих в этой сфере.