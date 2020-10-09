Вместе против преступности

Лаура Тусупбекова

Как отметил Маулен Ашимбаев, Украина – один из важнейших партнеров Казахстана.

– Отношения между двумя странами основаны на взаимном сотрудничестве и дружбе. Активно развиваются также культурно-гуманитарные связи между нашими государствами. Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении двусторонних отношений. В связи с этим принятый сегодня закон будет работать на укрепление сотрудничества в правоохранительной сфере, – сказал председатель Сената.

Итак, договор подписан 29 октября 2018 года в Нур-Султане. Его подписание, отметил замес­титель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов, завершило формирование полного пакета двусторонних договоров в уголовно-правовой сфере с украинской стороной. В 2000 году Казахстан ратифицировал договор с Украи­ной о передаче лиц. Хотелось бы сказать о том, что сотрудничество с Украиной по оказанию правовой помощи по уголовным делам до сегодняшнего дня осуществлялось на основании Минской конвенции от 1993 года, действующей на территории СНГ. В то же время необходимость заключения именно двустороннего договора с Украиной возникло в связи с существенным изменением за последние годы уголовного правового законодательства наших стран.

– Вместе с тем каких-либо противоречий между конвенцией и рассматриваемым сегодня договором не имеется. В нем определены порядок и условия оказания правовой помощи и основания отказа в ней. Договор предусматривает проведение всего комплекса процессуальных действий, направленных на доказывание вины подозреваемых и обвиняемых в совершении прес­тупления. В числе таких мероприятий – временная передача лиц, находящихся под стражей, обыск, изъятие и конфискация доходов от преступлений, установление счетов в банке, проведение экспертиз и прочее, – пояс­нил Марат Ахметжанов.

Механизм проведения этих действий предусмотрен казах­станским и украинским законодательством. Особенностью данного договора является наделение всех казахстанских правоохранительных органов полномочиями на прямое взаимодействие со своими украинскими коллегами.

– Наше законодательство позволяет в конечном итоге повысить оперативность и эффективность сотрудничества. В целом хотелось бы сказать, что такие договоры Казахстаном заключены с 27 странами. Это не все государства, с которыми мы работаем. С 12 странами СНГ мы взаимодействуем в рамках Минской и Кишиневской конвенции и с 26 странами в рамках Межамериканской конвенции по правовым и уголовным делам, – сказал Марат Ахметжанов.

Также в содокладе сенатор Нурлан Бекназаров подчеркнул, что ратификация договора будет способствовать проведению полного комплекса процессуальных действий, направленных на доказывание вины подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, а также предоставит полномочия компетентным органам Казахстана и Украины для прямого взаимодействия.

Документом предусмотрено создание совместных с украинской стороной следственно-оперативных групп. В связи с этим сенатор Гумар Дюсембаев поинтересовался, кто будет оплачивать расходы таких групп, так как в ратификации этот вопрос не отрегулирован. Также возник воп­рос о том, каким образом будут оплачиваться непредвиденные расходы, которые могут появиться в расследовании уголовных дел следственной группы.

По словам Марата Ахметжанова, особенность этого договора в том, что в нем предусматривается создание таких групп, так как взаимоотношения нашей страны и Украины весьма тесные. Бывают преступления, начавшиеся в одной стране и продолжившиеся в другой. В этом случае создается следственно-оперативная группа в том государстве, где преступление началось и, соответственно, расходы будет нести та сторона, по инициативе которой создана следственная группа и где возбуж­дено основное уголовное дело.

– Да, есть непредвиденные расходы, но возьмем свежий пример – пандемия. Вызвали участника следствия для проведения следственных действий, но в связи с введенным странами локдауном он задержался на территории Казахстана. В договоре отрегулировано, что такие расходы страны будут нести по взаимной договоренности. То есть будет проведена консультация, по итогам которой и примут решение о том, какая сторона оплачивает непредвиденные расходы, – пояс­нил замгенпрокурора.

Кроме того, на заседании Сената депутаты озвучили ряд запросов. Проблемы, связанные с реализацией государственной программы «Ауыл – ел бесігі», изложены в запросе депутата Али Бектаева. Обращение депутата Акылбека Куришбаева касается вопросов совершенствования статистики по АПК. Динар Нукетаева подготовила запрос об обеспечении лекарственными средствами людей с редкими заболеваниями и о регулировании реализации лекарственных средств, завезенных в страну без регистрации уполномоченным органом. Депутат Абдалы Нуралиев затронул проблемы, связанные с обеспечением поливной водой. А сенатор Рыскали Абдикеров напомнил о необходимости разработки законопроекта «О библиотечном деле». Запрос депутата Суиндика Алдашева касается строительства автомобильной дороги Бейнеу – Шалкар до 2025 года. Сенатор Алимжан Куртаев поднял вопросы регулирования цен на хлопок.

