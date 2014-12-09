Вместе с Лидером – в светлое завтра Свежий выпуск 596 Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

«Разрывая замкнутый круг» – такое название фильм получил всего за два дня до выпуска окончательной версии. Первоначальный рабочий вариант «Секретарь парткома», по мнению творческой группы во главе с режиссером Рустемом Абдрашовым, был бы малопонятным для молодежи. А она – основной и главный зритель, на которого и рассчитана картина.

Сценарий киноэпопеи был написан известным казахским драматургом Шахимарденом Кусаиновым в соавторстве с Геннадием Земелем и Рустемом Абдрашовым по мотивам книг Нурсултана Назарбаева «Эпицентр мира», «В центре Евразии» и «Без правых и левых». В последней из них была глава «Замкнутый круг», название которой как нельзя точно отображало режиссерский замысел, оно и было положено в основу картины.

«Разрывая замкнутый круг» – история решения сложнейших проблем, с которыми сталкивается молодой парень Нурсултан – секретарь парткома огромного металлургического комбината.

Во времена, когда во главу угла любого производства ставилось выполнение плана, молодому, но упорному парторгу приходилось вступать в открытое противостояние с отраслевым и партийным руководством, защищая и отстаивая интересы рабочих. Кому, как не ему, еще совсем недавно горновому доменной печи, лучше знать проблемы родного комбината? Он добивается не только улучшения трудовых условий металлургов, но и внедряет новые, инновационные методы. Именно тогда в нем ярко проявляются лидерские качества будущего большого политика.

Съемки фильма велись в Казахстане и России на протяжении трех месяцев. Большая часть из них проходила в Караганде и Темиртау, другие частиснимались в Алматы, Астане и Москве. Творческой команде картины удалось не только в деталях воспроизвести быт 70-х, но и точно передать характер и атмосферу тех лет. Об этом в своем выступлении, предваряющем премьерный показ в Алматы, говорил и главный режиссер киноленты.

– Весь съемочный процесс – от первой сцены до сведения картины – нам удалось завершить в рекордно короткие сроки – 10 месяцев, – отметил Рустем Абдрашов. – Но это никак не отразилось на содержании и художественной ценности самого фильма, поскольку над ним, как и над тремя предыдущими лентами, работала большая команда профессионалов. Мы были настолько захвачены перипетиями судьбы Главы государства, его самоотверженностью и работоспособностью, что съемочный процесс пролетел, как один миг…

Премьерный показ картины «Разрывая замкнутый круг» собрал в киноконцертном зале «Алатау» видных представителей культурной общественности, политиков, курсантов и студентов учебных заведений. Среди зрителей фильма был и аким Алматы Ахметжан Есимов.

– Разрывать замкнутый круг проблем, противоречий и сомнений Главе государства приходится и сегодня, – заметил Ахметжан Есимов. – И в этой нелегкой ежедневной схватке Нурсултана Назарбаева поддерживает вся страна, которая вместе со своим Президентом уверенно шагает в достойное завтра.



