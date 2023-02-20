«Вместе с народом!».

Республиканский предвыборный штаб «Amanat» начал работу после 18.00 18 февраля. В мероприятии приняли участие кандидаты, выдвинутые партией, члены штаба, активисты молодежного крыла «Жастар Рухы», сторонники партии.

«Наша программа – это четкий план, отражающий пути решения проблем, назревших в обществе. Уже с прошлого года партийцы проводили встречи в регионах, в сельской местности, собрав более 200 тысяч предложений граждан. Проанализировав и систематизировав волнующие население проблемы, мы разработали документ, состоящий из десяти основных направлений. Каждый казахста­нец найдет в нем ответы на свои насущные запросы», – сказал председатель партии.

Ерлан Кошанов также подчеркнул, что составлены 20 региональных предвыборных программ, и каждый кандидат-одномандатник от партии имеет свою предвыборную программу.

В составе Республиканского штаба – 486 активных сторонников партии. В 226 регио­нальных и территориальных предвыборных штабах будут задействованы порядка 7,5 тыс. человек. К агитационной работе подключатся более 27 тыс. доверенных лиц кандидатов.