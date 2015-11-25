​Вместе с ООН

Мероприятие проводится в рамках празднования 70-летия Организации Объединенных Наций. В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие заместитель акима ВКО Жаксылык Омар, координатор программы развития ООН в Центральной Азии Малика Коянбаева, генеральный консул России в Усть-Каменогорске Сергей Анненков, гости из Мангистауской и Кызылординской областей.

«Цели ООН близки нашему многонациональному государству, вносящему достойный вклад в решение глобальных задач человечества. Об этом заявил всему миру Лидер нации в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи Организации в сентябре текущего года», – отметил Ж. Омар.

Среди представленных на выставке книг особым вниманием пользуются такие издания, как «Достигнутые результаты и уроки реализации проекта ПРООН и Глобального экологического фонда в Казахстане», «Устранение барьеров для повышения энергоэффективности коммунального теплоснабжения», «Наращивание возможностей КСК для повышения эффектиности жилых зданий», «Справочная информация на каждый день» и другие.