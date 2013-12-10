В музее давно заметили, что на выставки ребятишки с мамами и бабушками приходят гораздо чаще, чем с отцами. Хотя рассматривать коллекцию оружия или экспонаты зала «Спортивная слава Казахстана» будущим защитникам отечества, конечно, лучше вместе с папой…

В образовательной программе Музея Первого Президента особое внимание уделяется мероприятиям, содействующим усилению роли семьи в воспитании молодого поколения. В прошлом году, когда музей посещали детсадовцы, в инсценированном представлении их папы предстали в образах ханов и батыров. Малыши были в восторге, понравился почин и их родителям. В организации конкурса «Әке к?рген – о? жонар» музею помогало ОО «Союз отцов», созданное на базе школы-лицея № 59. Общественное объединение свою миссию видит в укреплении престижа отцовства, развитии гражданской активности, воспитании патриотизма. Для этого сильную половину привлекают к участию в спортивно-оздоровительных и культурных мероприятиях, благотворительной деятельности. Результаты самые положительные.

В конкурсе участвовали 6 семейных команд городских школ – победители отборочного этапа. Папы и сыновья пришли в национальных костюмах, представили «визитки», состязались в знании родословной, казахской культуры, традиций народной педагогики, демонстрировали свои таланты. Конкурс получился веселым и познавательным, а главное – семейным. Все участники получили памятные призы, и сам конкурс может теперь стать традиционным.

Татьяна БЕК