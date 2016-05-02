​Вместе – сильнее!

С утра здесь звучала музыка, исполнялись песни на самых разных языках. Несмотря на мелкий моросящий дождик и слегка хмурую погоду, сюда со всего города стекался на праздник народ. И стар и млад. Шли семьями, с детьми, в руках – разноцветные шары, флажки с символикой Казахстана. У главной сценической площадки собрались сотни представителей интеллигенции, молодежи, общественных, этнокультурных объединений, предприятий и организаций.

Актюбинцев поздравил аким области Бердыбек Сапарбаев. Он подчеркнул, что День единства народа для всех казах­станцев – особо значимый праздник. Мы – многонациональная страна, и наше золотое достояние – стабильность, межэтническое согласие в обществе. И то, чего мы достигли за 25 лет своей Независимости, – благодаря политике Президента РК, нашей сплоченности, взаимопониманию между народами самых разных национальностей, проживающих в Казахстане. Поэтому мы должны делать все для того, чтобы беречь и приумножать эти ценности, поскольку несем огромную ответственность перед будущими поколениями за мир и спокойствие в нашем обществе.

В области зарегистрированы и действуют 19 этнокультурных объединений. Все они вносят весомый вклад в укрепление межнацио­нального единства и согласия, казахстанского патриотизма. В честь большого праздника творческие коллективы этнокультурных объединений подготовили прекрасные номера и приняли участие в гала-концерте. В частности, народный хор украинского ЭКО «Оксана» исполнил сразу несколько песен на разных языках. А солистка этого творческого коллектива Любовь Нешко спела популярную казахскую песню «Армандастар». Весьма разнообразным был репертуар и других творческих коллективов, детских танцевальных ансамблей, солистов. Как говорит Любовь Григорьевна, сегодняшний праздник – это праздник мира, добра, согласия, и хочется петь, танцевать и радоваться жизни! Помимо насыщенной концертно-развлекательной программы, конкурсов, смотров работ молодых художников, в парке в этот день развернулась выставка-продажа изделий народно-прикладного искусства. Во всем этом ощущалось богатое разнообразие культур этносов, их взаимосвязь. В этот же день состоялось открытие летнего сезона парка.