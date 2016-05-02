​Вместе – сильнее!

Свежий выпуск
421
Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе

С утра здесь звучала музыка, исполнялись песни на самых разных языках. Несмотря на мелкий моросящий дождик и слегка хмурую погоду, сюда со всего города стекался на праздник народ. И стар и млад. Шли семьями, с детьми, в руках – разноцветные шары, флажки с символикой Казахстана. У главной сценической площадки собрались сотни представителей интеллигенции, молодежи, общественных, этнокультурных объединений, предприятий и организаций.

Актюбинцев поздравил аким области Бердыбек Сапарбаев. Он подчеркнул, что День единства народа для всех казах­станцев – особо значимый праздник. Мы – многонациональная страна, и наше золотое достояние – стабильность, межэтническое согласие в обществе. И то, чего мы достигли за 25 лет своей Независимости, – благодаря политике Президента РК, нашей сплоченности, взаимопониманию между народами самых разных национальностей, проживающих в Казахстане. Поэтому мы должны делать все для того, чтобы беречь и приумножать эти ценности, поскольку несем огромную ответственность перед будущими поколениями за мир и спокойствие в нашем обществе.

В области зарегистрированы и действуют 19 этнокультурных объединений. Все они вносят весомый вклад в укрепление межнацио­нального единства и согласия, казахстанского патриотизма. В честь большого праздника творческие коллективы этнокультурных объединений подготовили прекрасные номера и приняли участие в гала-концерте. В частности, народный хор украинского ЭКО «Оксана» исполнил сразу несколько песен на разных языках. А солистка этого творческого коллектива Любовь Нешко спела популярную казахскую песню «Армандастар». Весьма разнообразным был репертуар и других творческих коллективов, детских танцевальных ансамблей, солистов. Как говорит Любовь Григорьевна, сегодняшний праздник – это праздник мира, добра, согласия, и хочется петь, танцевать и радоваться жизни! Помимо насыщенной концертно-развлекательной программы, конкурсов, смотров работ молодых художников, в парке в этот день развернулась выставка-продажа изделий народно-прикладного искусства. Во всем этом ощущалось богатое разнообразие культур этносов, их взаимосвязь. В этот же день состоялось открытие летнего сезона парка. 

Популярное

Все
Сокровище предков
Победы в Турции и Японии
Из этого растения сшили первые джинсы
Тайна старого колодца
Вернуть читателя
Единство и труд – верный маршрут
Детективы вне закона
Маленькие костанайцы стали чаще болеть туберкулезом
Почему бережливость не в тренде
В Восточном Казахстане намерены вывести «из тени» таксистов-нелегалов
Вот такая волокита
Пять элементов IT-экосистемы
Дело темное
Потенциал духовной дипломатии
Интересы населения превыше всего
Решение – в руках населения
Всегда на страже, всегда в седле
Казахстанские спасатели в Афганистане за сутки разобрали 76 участков
Не только корм
С заботой о нуждающихся
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Ни дня без камеры
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Аида Балаева высказалась по поводу ношения хиджабов
Токаев: «Казахстанско-российские отношения развиваются по восходящей»
Месси планирует завершить карьеру в Аргентине
Смаилов: Добыча лития для электромобилей актуальна в условиях роста производства электромобилей
ХАМАС атаковал Израиль
Sichuan Airlines запустит грузовые авиарейсы через Казахстан в Европу
Жители Уральска возмущены дороговизне на фермерских ярмарках
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Все для счастливых пенсионеров
Красным вином затопило улицы после взрыва на заводе в Португалии
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области

Читайте также

С риском для жизни
Решение – в руках населения
С заботой о нуждающихся
Попасть в «Яблочко»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]