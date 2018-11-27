​Вместе – сильнее!

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Екатерина Бескорсая

Новоселье отметили 12 общественных объединений, которые действительно работают еже­дневно и хорошо известны всем жителям области, они решают злободневные проблемы простых людей и помогают государству воспитывать достойных граждан нашей страны.

– Здесь столько проектов и направлений! – сказал на отк­рытии Дома НПО аким области Булат Бакауов. – В какой кабинет ни зайдешь – везде фонтанируют новые идеи. Будем вместе делать нашу область лучше.

Относится к новоселам и павлодарский Дом географии, о проб­лемах которого «Казахстанская правда» рассказывала в номере за 20 августа. Власти услышали своих партнеров и предоставили «ПавГео» кабинет, куда ребята сразу же перевезли экспонаты ряда уникальных коллекций – палеонтологической, геологичес­кой, этнографической. Благодаря этому в небольшой комнатке Центра молодежных инициатив, где ютились члены «ПавГео» и где были утрамбованы все 12 коллекций этого НПО, претендующие на полноценный историко-географический музей, удалось открыть общественную библио­теку. Больше 3 200 книг и перио­дики о географии (от точки на карте до планеты Земля) теперь доступны любому желающему.

Новый адрес и у павлодарского филиала Общества Красного Полумесяца РК. Директор этого НПО Гульнара Исаканова рассказала, что прежде 10 лет волонтеры сами снимали помещение для офиса, но когда владелец поднял арендную плату, они вынуждены были съехать.

– За год мы трижды меняли офис, конечно, это нагнетает обстановку, а ведь у нескольких наших сотрудников полный рабочий день, есть десятки добровольцев, большой фронт работы, – говорит Гульнара Исаканова. – Теперь ничто не будет отвлекать, рады, что нас поддержал акимат.

– Когда у тебя есть свой офис, ты можешь многое планировать, не думая о том, где провести встречу, наладить диалог, где найти средства на аренду, – поддержала «коллегу» председатель Гражданского альянса Павлодарской области Светлана Могилюк. – НПО Прииртышья всегда отличались профессионализмом и множеством свежих идей, мы очень рады, что теперь будем работать консолидированно.

Одно из самых массовых неправительственных объединений региона – Клуб добряков Павлодара, его можно назвать полноценным движением. У этого общества уже есть кабинет в Доме волонтеров, который был открыт властями год назад, но потребность в помещениях для оргработы тот офис не закрыл. Кстати, павлодарский Клуб доб­ряков в нынешнем году стал лидером областного этапа конкурса лучших социальных проектов, а затем вошел в число победителей на республиканском уровне. И звание лучших ребята носят не зря.

– У нас около 30 активных участников, но «пассивными» волонтерами можно назвать каждого пятого жителя региона, который через нас оказывает помощь тем, кому она необходима, – рассказала волонтер клуба Олеся Бехтер. – Мы регулярно собираем вещи для нуждающихся граждан и семей, павлодарцы всегда откликаются очень активно, и сюда, в Дом гражданского альянса, тоже можно приносить гуманитарную помощь.

Но не только маститые общественники добились места в новом общем доме. Местные власти провели тщательный отбор, оценив активность НПО, значимость их работы, массовость, актуальность и даже эксклюзив.

Соседствовать с опытными коллегами теперь будут и члены общественного объединения «Жебе». За минувший год эта организация, занимающаяся развитием казахской культуры, государственного языка и нацио­нальных видов спорта, громко заявила о себе. О их проекте «Асық party» сегодня знают не только в Павлодарской области, но и в других городах Казахстана, в России, Китае, Монголии. Костяк у них небольшой, человек 15, но к своим проектам они привлекают тысячи человек.

– «Асық party» – соревнования по игре с асыками – мы начали в Павлодаре, но благодаря соцсетям проект подхватили этничес­кие казахи, живущие в Китае, Монголии, России, – рассказал председатель ОО «Жебе», журналист Данияр Жумадилов. – Был такой случай: жители Новосибирска попросили нас передать им асыки, потому что у них не было косточек, но они тоже хотели тренироваться и участвовать в соревнованиях. Нашу эстафету подхватили и организации образования, например, в Павлодаре более 20 школ и 30 детских садов стали участниками «Асық party», в Иртышском районе в асыки одновременно сыграли 500 детей.

Не так давно объединению «Жебе» удалось зарегистрировать областную Федерацию национального вида единоборств жекпе-жек, эти жесткие бои без правил стали очень популярны в регионе благодаря работе общественников. В октябре они провели в Павлодаре чемпионат республики по жекпе-жек, на который приехали более 200 спорт­сменов, в том числе победители азиатских и мировых первенств. Звездой турнира стал известный казахстанский боец Арман Ашимов. Павлодарцы гордятся, что благодаря их усилиям впервые 5 ребят из Прииртышья вошли в сборную страны по этому нацио­нальному виду спорта. Сейчас в планах ОО «Жебе» – возродить институт аксакалов, собрать работающий совет, куда бы вошли самые авторитетные и мудрые представители старшего поколения со всех уголков области.

Стоит добавить, что, кроме кабинетов 12 НПО, в Доме граж­данского альянса есть коворкинг-центр и актовый зал, где общественники смогут проводить мероприятия, а для удобства людей с ограниченными возможностями здесь оборудован отдельный вход.

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