​Вместе создадим лучшее будущее

В своем Послании народу Глава государства подвел итоги социально-экономического развития Казахстана за 2015 год, обозначил главные приоритеты на год грядущий, рассказал о стратегии развития на ближайшие годы, поделился своим видением решения новых задач. Лидер нации заявил о том, что мы ежегодно будем улучшать жизнь людей. Нурсултан Назарбаев изложил программу конкретных практических дел, которые день за днем, из года в год будут делать страну лучше, а жизнь наших со­отечественников краше. Меня, как преподавателя, радует пересмотр социальных пакетов работников образования, здравоохранения, социальной защиты, а также повышение зарплаты работникам данных категорий населения.

Думается, что все молодые казахстанцы будут рады возможности получить гарантированное образование. Поддержка высоких показателей в учебе студентов повышением стипендий вызовет еще большую ответственность молодежи перед государством. Этот шаг повысит не только успеваемость, но и стремление выпускников школ получать дальнейшее образование.

Все мы согласны с тем, что необходимо вместе создавать будущее, ибо только в дружбе и согласии, сплоченности и уважении друг к другу можно достичь поставленной цели. Каждый из нас хочет жить в стране, которая входит в число 30 развитых стран мира, средняя продолжительность жизни в которой – более 80 лет. Мы должны прийти к этому в единстве друг с другом. В единстве с Президентом.

Собравшись в тот день у телеэкранов, мы внимали каж­дому слову, каждой цифре, все больше наполняясь уверенностью Главы государства за наше будущее, которая опирается на четко рассчитанную стратегию нацио­нального развития, на стабильность государственных планов и проектов, а главное – на поддержку молодого поколения. Радует, что молодежная политика остается приоритетным направлением долгосрочной стратегии государства.

Кроме того, для нас особо важны планы НурсултанаАбишевича по дальнейшему совершенствованию сис­темы образования, развитию трехъязычия, и главное – усилению чувства патриотизма среди наших соотечественников. Мы единогласно поддерживаем стратегию, выбранную Главой государства для развития страны, «где царят мир и спокойствие. Где граждане свободны и равны, а власть справедлива».