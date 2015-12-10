​Вместе создадим лучшее будущее

Свежий выпуск
516
Галина БЕДУСЕНКО, доцент Таразского государственного педагогического института, кандидат филологических наук, доктор философии

В своем Послании народу Глава государства подвел итоги социально-экономического развития Казахстана за 2015 год, обозначил главные приоритеты на год грядущий, рассказал о стратегии развития на ближайшие годы, поделился своим видением решения новых задач. Лидер нации заявил о том, что мы ежегодно будем улучшать жизнь людей. Нурсултан Назарбаев изложил программу конкретных практических дел, которые день за днем, из года в год будут делать страну лучше, а жизнь наших со­отечественников краше. Меня, как преподавателя, радует пересмотр социальных пакетов работников образования, здравоохранения, социальной защиты, а также повышение зарплаты работникам данных категорий населения.

Думается, что все молодые казахстанцы будут рады возможности получить гарантированное образование. Поддержка высоких показателей в учебе студентов повышением стипендий вызовет еще большую ответственность молодежи перед государством. Этот шаг повысит не только успеваемость, но и стремление выпускников школ получать дальнейшее образование.

Все мы согласны с тем, что необходимо вместе создавать будущее, ибо только в дружбе и согласии, сплоченности и уважении друг к другу можно достичь поставленной цели. Каждый из нас хочет жить в стране, которая входит в число 30 развитых стран мира, средняя продолжительность жизни в которой – более 80 лет. Мы должны прийти к этому в единстве друг с другом. В единстве с Президентом.

Собравшись в тот день у телеэкранов, мы внимали каж­дому слову, каждой цифре, все больше наполняясь уверенностью Главы государства за наше будущее, которая опирается на четко рассчитанную стратегию нацио­нального развития, на стабильность государственных планов и проектов, а главное – на поддержку молодого поколения. Радует, что молодежная политика остается приоритетным направлением долгосрочной стратегии государства.

Кроме того, для нас особо важны планы НурсултанаАбишевича по дальнейшему совершенствованию сис­темы образования, развитию трехъязычия, и главное – усилению чувства патриотизма среди наших соотечественников. Мы единогласно поддерживаем стратегию, выбранную Главой государства для развития страны, «где царят мир и спокойствие. Где граждане свободны и равны, а власть справедлива». 

Популярное

Все
В Алматы отметили 90-летие Веры Сидоровой, чье имя внесено в книгу «Выдающиеся женщины мира»
Если есть любовь к небу, то это навсегда
Сельчанин, создавший единственный в республике центр реабилитации диких животных, нуждается в поддержке государства
Фонд музея Кармакшинского района пополнился ценными артефактами
Не просто переводить, а думать
«К завершению службы в армии хочу овладеть государственным языком»: военнослужащий Нацгвардии
Нужно с уважением относиться к главному и сакральному национальному блюду «ет»
Как небольшой район в Книгу Гиннесcа попал
Безопасность атомных реакторов за десятилетия возросла кратно!
В Сырымском районе закрыт вопрос с жильем для пострадавших от паводка
В области Улытау собрано более 2 590 тонн мусора
В дикой природе случаются рукотворные чудеса
Строительство домов для пострадавших от паводков завершают в Уилском районе
Олимпийская награда Наримана Курбанова дарит надежду
Томатов много не бывает
«И верит он, что встретятся народы на всей земле, как дружная семья...»
Мошенники позвонили оперативнику Cyberpol с «заманчивым» предложением
Наболело
Молодые казахстанские палуаны завоевали первые две медали
В Приаралье продолжается акция «Мектепке жол»
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Известному футболисту «Кайрата» Эдуарду Сону исполняется 60 лет
Как сделать программы сельхозкооперации более эффективными?
Президент ознакомился с производственными объектами агрофирмы «Родина»
Алматы имеет все шансы получить статус Всемирного города ремесел
Какой будет погода этой осенью в Казахстане
Состоялся форум Альянса выпускников президентской академии
Здесь делают лучший пломбир
Конституционный суд передал в Национальную библиотеку Конституцию на шрифте Брайль
Заражённая западным цветочным трипсом партия гвоздики уничтожена в Астане
Глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Индонезии
Почему жители Карагандинского региона не спешат переводить свои дома на газ?
Воду дал... Антикор
Из резерва правительства выделено 5 млрд тенге на поддержку деятельности МАЭК
Свекловодство в Жетысу идет на подъем
Звенящая тишина: как актеры столичного театра приобщают публику к высокой поэзии
Без тяжб и в своих домах!
Полицейских учат технологиям мошенников
В Астане женщина-водитель сбила двух детей на пешеходном переходе - ВИДЕО
Президент: «Наследие Сатпаева является уникальной сокровищницей нашей нации»
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
В Таразе открылся филиал российского университета
Токаев произвел назначения в своей администрации
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Интеграция отвечает общим целям
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Появится парк на «Колесных рядах»

Читайте также

Литературный тур для молодых поэтов и писателей
Ключевые приоритеты – внутриполитическая стабильность и общ…
Каждый вопрос имеет свой ответ
Воздух будет чище

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]