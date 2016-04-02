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​Вместе спасли парк
Айгуль БИДАНОВА, Семей

Сломанные лавочки и фонари, покосившиеся оградки, скопившиеся многолетние горы мусора... Казалось, люди так и будут спешить мимо по своим делам, не обращая внимания, во что превращается некогда красивый уголок родного города. Но что-то переломилось в сознании горожан.

Первой на эту проблему обратила внимание неравнодушная жительница города Гульдана Амренова, выступив во время отчета акима города, и ее инициативу поддержали молодые волонтеры во главе с Жасуланом Курмангалиевым. В социальных сетях появился призыв ко всем желающим присоединиться к благому делу – возвращению парку первоначального облика.

Активно откликнулся коллектив ТОО «Металлист», студенты. Придя на субботник, Гульдана Амренова поблагодарила добровольных помощников. Она уверена, что добрые начинания молодых – это не просто вклад в благоустройство, но укреп­ление нравственных ценнос­тей, которые должен воспитывать в себе каждый, кто неравнодушен к родному городу и окружающему миру. В результате за несколько дней парк вновь превратился в место для отдыха. Вывезены мешки с мусором, отремонтированы и покрашены лавочки, реконструированы оградки, побелены бордюры и деревья. Также были восстановлены фонари. Предполагается, что уже в ближайшее время будет возобновлено уличное освещение.

– Здесь играют дети, отдыхают старики! Чистота – это, конечно, важно, но еще более значимо – социальная активность людей, которые готовы на общественных началах трудиться во благо ближних, – говорит Г. Амренова.

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