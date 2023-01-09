Вместе строить справедливый Казахстан

Об уроках трагического января рассказал член Совета Ассамблеи народа Казахстана, сопредседатель Ассоциации чеченцев и ингушей Казахстана «Вайнах», ветеран партии «Amanat» Юсуп Келигов:

– Сегодня все мы являемся свидетелями того, как стремительно меняется геополитическая обстановка. На постсоветском пространстве происходят военные конфликты, несущие горе и разрушения людям.

В январе прошлого года нас тоже коснулась большая беда. Эти события стали для казахстанцев незабываемым уроком. Они показали, насколько легко сбить людей с толку и направить энергию молодежи на разрушение. Организаторы беспорядков были нацелены на дестабилизацию обстановки, устрашение власти и населения. Мы буквально стояли на краю пропасти… Мы стали свидетелями попытки реализации у нас сценария революций, которые происходят в неустойчивых государствах и обществах. Но организаторам не удалось ввергнуть страну в хаос.

Все эти дни структуры Ассамб­леи народа Казахстана держали связь с региональными этнокультурными объединениями и принимали меры, для того чтобы не допустить разгула уличной стихии, остановить молодых людей от необдуманных поступков.

Важно отметить, что никто из представителей этнокультурных объединений не был вовлечен в беспорядки, происходившие в Алматы и других городах. Не скрою, были попытки обвинить нас в том, что некоторые этносы бездействуют, что им безразлична судьба страны. Но эти упреки были на первых порах и прежде всего от непонимания того, на что злоумышленники толкали молодежь и народ Казахстана. Многие народы оказались здесь не по своей воле. За десятилетия их судьбы переплелись, они впитали лучшие традиции друг друга, сплотившись вокруг казахского народа. Мы знаем ценность мира и спокойствия.

Общественной деятельностью, направленной на укрепление межнационального единства, я занимаюсь со дня основания АНК. Этот институт объединяет многочисленные этносы, построив­шие за годы независимости прочный фундамент единства и согласия. И я считаю, что проявленная сдержанность представителей ЭКО – это результат большой работы ассамблеи, заложившей прочный фундамент единения казахстанцев.

Хочу отметить, что народы Кавказа вместе со всеми представителями других этносов не забыли то тяжелое время, когда они были депортированы в степи Казахстана, где они выжили благодаря простым казахам. Многие переселенцы впоследствии остались в этих краях. Здесь родились новые поколения, впитавшие дух добрососедства и взаимной поддержки. Они с гордостью именуют себя казахстанцами.

Так что иммунитет казах­станцев, приобретенный за эти годы, и большой политический опыт нашего Президента Касым-Жомарта Токаева сыграли решающую роль в стабилизации обстановки.

В критический для страны момент в полной мере проявились дипломатические качества и колоссальный политический опыт Президента Касым-Жомарта Токаева. В судьбоносный для страны час он взял всю ответственность на себя, не поддался на провокации, проявил хладнокровие и сделал все необходимое, чтобы сохранить независимость страны.

Президента поддержали казахстанцы, для которых мир, согласие и единство – категории высшего порядка. Мудрость и выдержка, присущие нашим гражданам, сыграли решающую роль.

Хочу отметить, что январские события во многом изменили нас и подтолкнули к более решительным действиям и пре­образованиям. Реализована конституционная реформа, прошли всенародные выборы, идут политические и экономические преобразования, направленные на улучшение жизни народа.

Каким бы непростым ни был 2022 год, давайте смотреть объективно: мы завершили его на волне позитивных перемен.

Поэтому главное – не останавливаться в развитии и в реализации кардинальных реформ, объявленных Главой государства. Наоборот – сейчас самое время, когда, сплотившись, мы должны строить новый, справедливый, независимый Казахстан! Нам есть что беречь, наше единство незыблемо!