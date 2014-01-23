Вместе в будни и в праздники

Общество

Побывать на вечерах, подготовленных «Возрождением», значит окунуться в волшебную атмосферу. А также и узнать много нового. Гости, для которых в зависимости от возраста готовятся разные программы, узнают об истории Адвенса (Рождества) и как украшать Адвенскранс (праздничный венок), знакомятся с Вайнахтсманом (почти Дедом Морозом), его внучкой Крискинд и верным помощником Кнехтрупрехтом, который еще до торжества должен проверить, хорошо ли себя вели дети и достойны ли они подарков. И конечно, для всех поет и танцует знаменитый народный ансамбль «Айнхайт» («Единство»), обязательно звучит «О, Таненбаум!», немецкий аналог «В лесу родилась елочка».

Организацию праздника, как правило, берет на себя молодежный клуб при «Возрождении» с веселым названием «Глюк». Его руководитель Ольга Мюллер подчеркивает, что молодежное подразделение открыто для всех, кто интересуется немецкой культурой. Поэтому и половина членов «Глюка» – это семейчане разных этносов, которые стремятся жить интересно и с пользой для общества. 

Такая же ситуация и на бесплатных курсах немецкого языка, уже много лет действующих при НКЦ. Многонациональный состав курсантов сообща раздвигает горизонты своих знаний, постигая язык Гете. Благодаря этим урокам за последние три года три семейчанки – Екатерина Исмаилова, Алина Таланова и Ольга Мюллер, выиграв международные конкурсы на знание языка, побывали в Германии. Кстати, с 1 января 2014 года бесплатные языковые курсы «Возрождения» заработали и в селах региона – Бородулихе и Ново-Шульбе. 

Участие в молодежном немецком клубе – это отнюдь не только веселое времяпрепровож­дение. Здесь ребята делятся своими идеями, помогают друг другу составлять проекты, реализовывать их. Яркий пример воплощения мечты – история Антона Вайсгейма, который выиграл конкурс германских грантодателей и на полученные 2 млн. тенге организовал в Доме дружбы на базе «Возрождения» репетиционную базу. Так что здесь теперь могут попрактиковаться и записать новый шедевр не только участники группы Антона Fleshset, но и другие молодые коллективы и исполнители. 

– Все это и многое другое, те многочисленные достижения всех наших национально-культурных центров стали возможны благодаря внутренней политике Казахстана, твердой позиции в этом вопросе Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева, – говорит Ольга Мюллер. – Казахстан является родиной всех проживающих здесь людей, представителей различных национальностей и вероисповеданий, у которых одна судьба и одна земля.

На фоне нынешней ситуа­ции особенное сочувствие вызывает судьба людей, столкнувшихся с несправедливым к себе отношением в прошлом веке. Как известно, многие немцы были репрессированы, а некоторые и дважды. В августе 1941 года, согласно указу Президиума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в райо­нах Поволжья», они были выселены с мест проживания и депортированы в Казахстан и Сибирь. А затем, уже после войны, все взрослое немецкое население было взято на учет спецкомендатуры без права перемещения, за нарушение предусматривалась уголовная ответственность. Это ограничение было снято только в 1956 году.

А 14 апреля 1993 года был принят судьбоносный Закон Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева «О реа­билитации жертв массовых политических репрессий». Общество «Возрождение» в тот период проделало большую работу по возрождению нацио­нальной самобытности, укреп­лению уверенности людей в завтрашнем дне, снижению миграционных настроений. Именно возрожденцы помогли десяткам тысяч людей восстановить архивные документы из лагерей и органов статистики УВД практически со всего Советского Союза и оформить реабилитацию в прокуратуре области.

Сейчас в «Возрождении» в своей работе руководствуются словами Нурсултана Назарбаева: «Не одно поколение казахстанцев создавало наше главное достояние – дружбу народов. Многое переосмысливая заново, казахстанцы не вправе растрачивать это богатство, забывать добрые традиции. Надо повседневно слышать голос каждого народа, любой национальности». 

Айгуль БИДАНОВА,
Семей

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