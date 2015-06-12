Вместе в праздники и будни Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

– Валерий Кинжегалиевич, как родилась идея ежегодных «именин», ставшая традицией?

– Это был памятный момент, и, как подтвердила практика, очень верное решение. Шел 1999 год. На нефтеперерабатывающей установке АО «Конденсат» не хватало сырья, завод остановился. Но уже в то время в составе Группы компаний работали предприятия различных видов деятельности. Нужно было найти форму их взаимодействия. Оптимальным вариантом оказался День «Конденсата». Но один день в году – этого явно недостаточно для воспитания корпоративного духа. Именно тогда состоялась наша первая совместная спартакиада. Затем спорт стал надежной «точкой соприкосновения». Но мало только декларировать здоровый образ жизни. Построили три спортзала, традиционными стали спартакиады, проводимые в течение 9 месяцев в году. Вот уже 15 лет являемся спонсорами двух волейбольных мужских команд, выступающих в национальной и Высшей лиге. Я возглавляю областную федерацию бадминтона, который с нашей «легкой руки» становится в Приуралье одним из самых популярных видов спорта. К Дню «Конденсата» готовятся буквально все предприятия Группы. На этот корпоративный праздник приглашаются члены семей и друзья работников предприятий. Проходит он в загородной зоне отдыха – кемпинге «Мечта». В программу входят торжественное собрание с подведением итогов прошедшего года на производстве и в общественно-спортивной сфере, награждение лучших работников консорциума, театрализованное представление, детские конкурсы, различные спортивные соревнования, а поздним вечером – костер и фейерверк. Словом, это отдых, когда приятное сочетается с полезным.

– С какими результатами «Конденсат» пришел к своему 23 дню рождения, и как обстоят дела на строительстве нового нефтеперерабатывающего завода, проект которого входит в республиканскую Карту индустриализации?

– Нельзя не упомянуть о предыс­тории проекта. Строительство установки по производству топлива МТУ-400 было завершено в 1997 году. На заводе побывал Президент страны Нурсултан Назарбаев, который одобрил работу коллектива по созданию первого, построенного с нуля отечественного нефтеперерабатывающего завода. Его продукция востребована и сегодня. Но успешным может быть только развивающийся бизнес. Сейчас строим завод, который уже на начальном этапе будет выпускать 220 тысяч тонн бензина экологического класса К5, а несколько позже почти такой же объем дизельного топлива. Этого количества вполне достаточно, чтобы полностью обеспечивать потребности региона и продавать ГСМ в ближайшие приграничные районы России, которые от Аксая отделяет меньшее расстояние, чем от своих областных центров. Проект дорогостоящий. Он реализуется частично на собственные средства и кредит Банка развития Казахстана, предоставленный на условиях договора. Современное оборудование закуплено в США. Сейчас полным ходом ведется его монтаж. Рассчитываем уложиться в намеченные сроки и завершить строительство к концу текущего года.

– Большая работа не обходится без проблем. С какими трудностями приходится сталкиваться при реализации столь важного и масштабного проекта?

– Строительство идет по плану. Но, конечно, первый в стране завод, выпускающий ГСМ столь высокого качества, должен работать не вполсилы, а на полную мощность. Для этого необходимо стабильное обеспечение сырьем. Ожидаем от Министерства энергетики решение по этому вопросу. Отрадно, что оно принимается сейчас на государственном уровне. Состоялись парламентские слушания, на которых рассматривался весь спектр проблем нефтегазовой отрасли. В своем выступлении возглавлявший специальную комиссию по подготовке слушаний депутат Мажилиса Парламента Шавхат Утемисов дал обстоятельный анализ существующего положения дел. По его словам, особую озабоченность вызывает то, что действующими контрактами с добывающими компаниями предусматривается поставка нефти на внутренний рынок в объеме 3 миллиона тонн в год, тогда как потребность составляет 15 миллионов тонн, а с учетом модернизации казахстанских НПЗ и того больше. Из 63 действующих контрактов на добычу нефти 31 не предусматривает ее поставок на внутренний рынок, а оговоренные квоты распространяются на месторождения, пик добычи на которых уже пройден, и сейчас наблюдается тенденция к ее снижению. Полностью разделяю тревогу депутатов и их надежду на то, что пути решения общей для всех нефтепереработчиков проблемы будут найдены.

– Еще один крупный и значимый для жителей региона проект – строительство газотурбинной электростанции мощностью 200 мегаватт в пригороде Уральска.

– В нем «Конденсат» выступает в качестве одного из участников. Да, с завершением строительства электростанции наша область не только обеспечит собственную энергонезависимость, но и появится возможность экспортировать электроэнергию. Уже есть такие договоренности с соседними регионами России. Хотя первостепенная задача – обеспечить потребности ЗКО. Сдача первой очереди электростанции в 100 мегаватт запланирована на сентябрь нынешнего года.

– Какие компании входят в корпорацию, и как удается координировать их разноплановую деятельность?

– Компаний на сегодня 10. Они, действительно, работают в разных отраслях. Это электроэнергетика и транспортировка электроэнергии. Компания «Интек-ОНМР» занимается инжиниринговыми услугами, ремонтом бурового и промышленного оборудования. АО «Уральскнефтегазгеология» ведет нефтегазоразведочные работы, сфера деятельности компании «Нафта» – торговля и оказание услуг. Разумеется, в процессе управления определяем первоочередные приоритеты. Когда почувствовали влияние кризисных тенденций, стали искать новые точки приложения сил. Держать под контролем все процессы позволяет компактная и в то же время высокопрофессиональная команда управленцев.

– Коль скоро речь зашла о профессионализме, как строится кадровая политика «Конденсата»?

– Подготовке собственных кад­ров мы всегда уделяли большое внимание, начиная с поддержки учителей и лучших учеников в школах Уральска и Бурлинского района, где расположены производственные базы наших предприятий. Самых способных молодых людей направляли на учебу. За такой комплексный подход по ходатайству областного управления образования Группа компаний «Конденсат» награждена дипломом МОН. Сегодня вопрос подготовки кадров напрямую смыкается с конкурентоспособностью. Нужно учитывать, что кадровый резерв специалистов советских времен исчерпан. Поэтому в связи с запуском новых проектов затраты на подготовку специалистов увеличили вдвое. Подсчитано, что на новом заводе технологии более чем в 5 раз сложнее, чем на действующем. Поэтому организовали свой обу­чающий центр, оснащенный по самым высоким стандартам, пригласили квалифицированных преподавателей и специалистов по тренингу. Отбор был очень тщательным. Первостепенная задача – подготовка операторов-универсалов. Обучаем свои, как говорится, проверенные кадры. Но не только. В желающих учиться, чтобы затем работать в «Конденсате», недостатка не было. Провели тщательный и многоступенчатый отбор. Комиссия изучила порядка 700 кандидатур. Затем последовали собеседования и тестирования. В результате отобрали 30 самых знающих. Это свидетельство того, что требования к претендентам предъявляются очень высокие. Перед пуском завода проведем еще один набор курсантов.

– Работа с молодежью – вопрос первостепенной важности. А как взаимодействуете с теми, кто уже ушел на пенсию?

– Делаем все для того, чтобы эти люди продолжали чувствовать себя членами коллектива. Причем востребованными. У нас очень дееспособный совет ветеранов, который поддерживает с пенсио­нерами постоянные связи. Они участвуют в подготовке и проведении праздничных и социальных мероприятий, порой выполняют и производственные поручения. Поводов для встреч коллег, которых язык не поворачивается называть бывшими и которые таковыми не являются, предостаточно. Много лет шефствуем над ветеранами Великой Отечественной войны в областном центре и Аксае. Также в числе наших подшефных – клуб «Фронтовичка» и бывшие узники концентрационных лагерей. К сожалению, ряды ветеранов редеют. За каждым закреплено несколько работников «Конденсата». Это позволяет оперативно решать их бытовые проблемы. Проводим конкурсы военно-патриотичес­кой песни, военно-прикладные эстафеты. На этих соревнованиях ветераны всегда в числе почетных гостей. Как они сами говорят, в «Конденсате» народ боевой. Молодым я не устаю повторять, что такое взаимодействие, память о героях войны, необходимы прежде всего им самим, их детям, чтобы сознавать, какой дорогой ценой досталась Победа и право жить в мирной и стабильной стране.

– При всей занятости вы являетесь председателем совета региональной Палаты предпринимателей ЗКО. Ведь это большой груз ответственности...

– «Конденсат» никогда не стоял в стороне от жизни области. К тому же, начав работать в самые трудные, кризисные 90-е годы, все проблемы, связанные с развитием предпринимательства, испытал на себе. Скоординированные усилия всегда приносили лучший результат. В пошаговом Плане нации «Современное государство для всех» Глава государства огромное внимание уделяет созданию благоприятных условий для развития предпринимательства, устранению барьеров на пути движения к новым целям и рубежам. «100 шагов» – это руководство к действию и для Палаты предпринимателей. По сути, она сейчас выполняет роль бизнес-инкубатора, в котором защищаются права предпринимателей, оказывается юридическая и сервисная поддержка. Причем если какие-то задачи не решаются на местном уровне, мы обращаемся в Национальную палату предпринимателей, где всегда находим понимание. Палате предпринимателей немногим больше года. Она – на стадии становления. Но уже ясно, что это хороший помощник бизнес-сообщества, который придает его развитию и защите системный характер.

– Ваш кемпинг, в котором созданы все условия для занятий спортом и интересного досуга, называется «Мечта». О чем мечтаете вы?

– Я – казахстанец. Мне посчастливилось «где родиться, там и пригодиться». Очень хочу, чтобы работа «Конденсата» приносила еще более весомую пользу региону и стране.



