Культура
Вместе в праздники и в будни

10 Новый год – праздник семейный. На сей раз его устроителями было корейское общество, но отмечался он действительно большой, многонациональной семьей, в которую вошли представители всех национальностей, проживающих на перекрестке Европы и Азии. Поздравляя их, аким области, председатель ассамблеи ЗКО Нурлан Ногаев подчеркнул, что дружба и единство – это стратегический ресурс страны и одновременно созидательная сила, которая помогает преодолевать трудности и справляться с любыми проблемами. Благодаря мудрой и дальновидной политике Президента Нурсултана Назарбаева люди разных национальностей объединены общей целью построения благополучного и процветающего государства. 

Праздник удался. На нем сложилась обстановка доброжелательности, которая бывает, когда собираются вместе настоящие друзья. Исполнялись корейские национальные танцы и песни. Причем не только корейцами. А в своих выступлениях гости говорили о том, что история корейцев в Казахстане – это реальное воплощение равноправия. Нужно сказать, что в Уральске накануне 75-летия депортации дальневосточных корейцев был открыт монумент «Благодарность казахскому народу». Две руки, бережно поддерживающие сердце, символизируют радушие и гостеприимство принявшей их земли. Тогда хозяин сегодняшнего праздника, председатель областного филиала Ассоциации корейцев Казахстана Максим Пак начал свое выступление на казахском языке. Укрепление статуса государственного языка – один из постоянных приоритетов ассоциации. 

Представители корейской диаспоры вносят свой вклад в социально-экономическое развитие региона. Они успешно трудятся во всех сферах производства, в госструктурах. Но особенно преус­пели в сельском хозяйстве, предпринимательстве, образовании. Сложились трудовые династии, которыми по праву гордится вся область. 

В историю Приуралья навсегда вписаны страницы борьбы за ликвидацию неграмотности в довоенные годы. Во время Великой Отечественной войны корейцы работали на оборонных предприя­тиях, в составе трудовых отрядов участвовали в строительстве укреп­лений на подступах к Сталинграду, ближним тылом которого было Приуралье. Именно корейцы начали выращивать в Казахстане рис и сою. Уже несколько поколений считают нашу страну своей Родиной. 

Тема единства стала главной на встрече руководителей этнокультурных центров с почетным гостем праздника, депутатом Мажилиса Парламента РК, президентом Ассоциации корейцев Казахстана Романом Кимом. В областной ассамблее ЗКО речь шла о том, что общественным этнокультурным объединениям принадлежит особая роль. К слову, сразу после выступ­ления Президента с Посланием АНК обратилась к казахстанцам с призывом сплотиться для выполнения новых прорывных задач, построения стабильного и процветающего государства. 

Роман Ким считает, что вопросам укрепления единства в Западно-Казахстанской области уделяется огромное внимание. Благодаря постоянной поддержке местных властей инициа­тивы и начинания этнокультурных объединений находят поддержку и воплощаются в жизнь. Запланировано строительство Дома дружбы. Стабильность помогает добиваться значительных успехов в социально-экономическом развитии и придает уверенность в завтрашнем дне.

Заместитель председателя, заведующий секретариатом областной ассамблеи ЗКО Гайса Капаков рассказал о том, что и в городе, и на селе созданы советы общественного согласия. Они стали «первичками» АНК, проводниками ее идей. Разработаны конкретные планы пропаганды Послания. Намеченные в нем цели неотделимы от создания Общества Всеобщего Труда. На предприятиях и в сельских округах определены перспективные точки роста. Одновременно создается обстановка настоящей борьбы с иждивенчеством и бездельниками. Государство оказывает беспрецедентную поддержку малому и среднему бизнесу. Необходимо использовать ее с наибольшим КПД. Для этого есть все возможности. В том числе и в самых отдаленных аулах. 

Село и безработица – понятия несовместимые. В глубинке растет поголовье скота на частных подворьях, все более востребованными становятся предприятия службы быта, открываются кафе и магазины. Люди кооперируются для получения льготных кредитов, строят теплицы, выращивают цветы и овощи, создают мини-цеха для переработки сельхозпродукции. Координирующую роль в этой большой созидательной работе должны взять на себя советы общественного согласия, разбираясь с каждой проблемой, которая мешает динамичному развитию населенного пункта, района и региона в целом.

Планы и на сегодня, и на перспективу рассматриваются сейчас через призму приоритетов, определенных в Послании. Принципы национальной идеи «Мәңгiлiк Ел» важны для людей всех возрастов. Но одновременно требуют новых, нестандартных подходов в вопросах воспитания подрастающего поколения. Умной экономике нужны конкурентоспособные кадры. 

Молодежное крыло АНК укреп­ляет связи с вузами, профессиональными колледжами и школами. Необходимо также формировать у молодых правильную шкалу моральных ценностей, в которой такие понятия, как честь, правдивость, отзывчивость и милосердие, являются общепринятыми нормами. И с самого детства приучать к труду, учить непростому умению найти себя, выбрать профессию по душе. Ведь успеха добивается только тот, кому работа приносит не только материальные блага, но еще и радость мастерства, твор­чества, добросовестно выполненного дела. 

Встреча проходила в форме открытого и свободного диалога. Руководители объединений считают, что связи с соотечественниками за рубежом могут способствовать привлечению инвестиций. В регио­не большее внимание уделяется развитию животноводства, наращиванию его экспортного потенциала. Область одной из первых в стране презентовала свой проект «Дорожной карты мира и согласия». Ее эстафета уже стартовала в компаниях, фирмах и хозяйствах, а затем выйдет на районный уровень. Это надежный и уже апробированный механизм обратной связи ассамблеи с населением. 

А на праздновании Нового года по лунному календарю говорилось о том, что ассамблея в Приуралье стала настоящим энергоносителем дружбы и взаимопонимания. Ее неотъемлемой частью является филиал Ассоциации корейцев Казахстана. Мастеровитые, дисциплинированные, с хорошими организаторскими способностями, они снискали заслуженное уважение. В том числе и огромной работоспособностью, которая необходима всем и каждому для того, чтобы построить Общество Всеобщего Труда. 

Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

фото Рафхата ХАЛЕЛОВА

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