​Вместе – в век прогресса и инноваций

Парламентарии и эксперты из более 20 стран, а также представители ряда международных организаций в течение двух дней обсудят актуальные темы научно-технической сферы, в том числе и ее законодательного обеспечения. Организаторами форума, который проходит впервые в нашей стране, выступили Мажилис Парламен­та Казахстана совместно с Исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) и Исламским банком развития (ИБР).

Обращаясь к участникам форума, председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин отметил символичность проведения столь значимого мероприятия в преддверии 25-летия Независимости Казахстана. Как подчеркнул спикер Мажилиса, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев с первых дней независимости уделяет особое внимание сотрудничеству с азиатскими странами, в том чис­ле со странами исламского мира.

– Как вам известно, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев­ на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН особо отметил, что азиатские страны имеют огромное влияние на экономическое развитие в мире. В связи с этим на наши парламенты возлагается большая ответственность в деле укрепления и дальнейшего развития сотрудничества между азиатскими странами, – сказал Н. Нигматулин.

По словам спикера Мажилиса, на сегодня много достигнуто странами исламского сообщества в укреплении стабильности и безопасности в регионе, развитии образования, науки и исламской культуры. Н. Нигматулин подчеркнул готовность нашей страны сотрудничать со странами мира в сфере развития новых технологий и инновационной науки.

На законодательном уровне инновационная политика в нашей стране получает поддержку такими законами, как «О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности», «О науке», «О коммерциализации результатов научной деятельности».

– В связи с этим большую значимость имеет предложение Главы нашего государства о проведении в следующем году в Астане саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, – сказал Н. Нигматулин.

Председатель Мажилиса проинформировал участников форума о том, какие в Казахстане принимаются меры по реализации инновационной политики. Так, в настоящее время в Казахстане реализуется План нации «100 конкретных шагов» по реализации Пяти институциональных реформ, инициированных Главой государства.

– Как обозначено в Плане нации, в нашей стране инновационная политика является основой экономического развития, создания конкурентоспособного общества. На этом пути наша страна успешно выполнила первую пятилетку по индустриально-инновационному развитию. В настоящее время эффективно проводится второй этап данной программы, – отметил Н. Нигматулин.

Особое внимание на проходящем в эти дни Азиатском межпарламентском форуме будет уделено предстоящей выставке «ЭКСПО-2017».

Свое видеообращение участникам форума направил генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз Осман Аль-Туэйджри. Руководитель ИСЕСКО особо подчеркнул роль Казахстана под руководством Президента Нурсултана Назарбаева в решении важных региональных и международных вопросов.

– Важно работать не только в науке и технологиях, но и в сфере законодательства, которое обеспечивает развитие науки, инноваций. А это является основой для развития любого сообщества, – сказал в своем видеообращении Абдулазиз Осман Аль-Туэйджри.

Он отметил, что ИСЕСКО очень гордится крепким и плодотворным сотрудничеством, которое привело к более значительному развитию отношений между организацией и Казахстаном. Абдулазиз Осман Аль-Туэйджри подчеркнул значительную роль парламентариев в поиске путей решения проблем инновационного развития, а также важность парламентской дипломатии в укреплении международного сотрудничества в этой сфере.

Министр иностранных дел Ерлан Идрисов в своем выступлении подчеркнул, что тема Азиатского межпарламентского форума как никогда актуальна сегодня, когда мусульманский мир противостоит серьезным политическим, экономическим, социальным и культурным вызовам современности.

– К большому сожалению, исламский мир оказался в эпицентре современных вызовов и угроз. Думаю, причин тому немало и находятся они, в большинстве своем, внутри саммой Уммы. Зачастую это неэффективное государственное управление, закостенелость политических систем, низкие показатели индекса человеческого развития, недостаток инвестиций, неразвитость сферы социальной защиты населения, невысокая доступность услуг образования и медицины, – отметил глава МИДа.

Казахстан, заявил Е. Идрисов, является твердым сторонником дальнейшего укрепления и развития исламского мира. Уже сегодня мы предпринимаем ряд конкретных шагов в этом направлении.

Так, на Стамбульском саммите ОИС в апреле нынешнего года Нурсултан Назарбаев выступил с инициативой о созыве в 2017 году первого саммита ОИС по науке и технологиям. Нынешний межпарламентский форум является важным подготовительным процессом к предстоящей встрече на самом высоком уровне в Астане, которая состоится впервые в истории нашей организации. Саммит ОИС по науке и технологиям состоится в 2017 году, что не случайно и символично – в эти дни в столице Казахстана будет проходить Международная специализированная выставка «ЭКСПО-2017».

С целью качественного расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в первую очередь внутри самого мусульманского сообщества, Казахстан инициировал разработку стратегического программного документа «Исламская инфраструктурная интеграция». Успех в реализации этой инициативы зависит как от финансовых возможностей, так и от активного внедрения и применения современных научных и инновационных подходов.

– Большую роль в сохранении и дальнейшем развитии богатого культурно-исторического наследия исламского мира играет Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры. Уверен, что ИСЕСКО, используя свой накопленный богатый опыт и большой потенциал, продолжит оказывать странам исламского мира необходимую помощь. Особую роль в этом вопросе я отвожу нашим парламентариям, без помощи и поддержки которых решить поставленные перед нами сложные задачи будет практически невозможно, – сказал глава МИДа.

Отметив своевременность вступления Казахстана в ИСЕСКО в 1996 году, министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев подчеркнул, что членство в организации способствует всестороннему обмену информацией о научных достижениях, влияющих на экономическое и социальное развитие.

– Вхождение Казахстана в ИСЕСКО дало новый импульс развития в области образования и науки. Также повлияло на расширение культурных связей между государствами мусульманского мира, – отметил глава МОН. Он констатировал, что сегодня в Казахстане в области науки и образования происходят значительные перемены и немалую долю в этом вносит сотрудничество с ИСЕСКО.

Важность развития науки, технологий и инноваций отметил и выступивший на пленарном заседании форума генеральный координатор Постоянного комитета ОИС по научно-техническому сотрудничеству Шаукат Хамид Хан. При этом, по его мнению, необходимо разрабатывать стимулы для ученых, привлекать к этой работе женщин.

А депутат Парламента Ирана Сейед Моххамад Джавад Аптахи особо подчеркнул большое значение, которое уделяет Казахстан и Глава нашего государства развитию науки и технологий. По словам парламентария, Назарбаев Университет – это один из символов принимаемых государственных мер.

Депутат Парламента Тунисской Республики Омри Хайет выразила уверенность, что обсуждение в Астане столь актуальных вопросов на таком высоком уровне стало возможным благодаря политике Президента Казахстана.

Представитель ИБР Аминуддин Мат Ариф, проинформировав собравшихся о финансовой поддержке научных и образовательных программ в различных областях, акцентировал внимание на интегрированном подходе финансового института к научно-инновационной сфере. По словам финансиста, ИБР играет активную роль по обмену научными достижениями, технологиями между странами в целях развития экономики, основанной на знаниях.

Работа Азиатского межпарламентского форума в Астане организована в рамках семи тематических сессий. В первый день форума участники обсудили в целом политику в области науки, технологий и инноваций. Особое внимание уделено вопросам формирования законодательной базы для развития сферы образования и науки в эпоху глобализации, роли парламентариев и пути их взаимодействия с национальными институтами в реализации национальных программ и приоритетов. Речь шла и о научно-технических измерениях в секторе производительности.

Своим опытом поделились парламентарии, представители госорганов, ученые и эксперты из Азербайджана, Алжира, Бангладеш, Египта, Индии, Индонезии, Казахстана, Коморских Островов, Малайзии, Пакистана, Республики Гамбии, Республики Мали, Судана.