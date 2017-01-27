​Вместо адаптации – реабилитация

Задача – сократить рецидивы

В обществе имеется острая необходимость в создании структур постпенитенциарной ресоциализации. В настоящее время система мер, предусмотренная для облегчения социальной адаптации, сводится к установлению контроля за теми освобождающимися, от которых можно ждать каких-либо антиобщественных проявлений, в том числе совершения новых преступлений. Деятельность общественности, государственных и социально-адаптационных институтов в оказании помощи освобожденным в решении наиболее важных проблем, с которыми они сталкиваются на свободе (трудовое, бытовое, жилищное устройство), в настоящее время не совсем четко проработана.

Негативное отношение к различным правовым и нравственным институтам у бывших осуж­денных не только не исчезает, но, наоборот, обостряется после отбытия наказания в виде лишения свободы.

Испытывая трудности в решении вопросов духовно-психологического и морально-нравственного характера, трудоустройства, обеспечения жильем, социальных выплат, медицинского обслуживания, получения необходимого образования, реализации граж­данских прав, они вновь встают на путь совершения преступлений. Все это в значительной степени обуславливает рецидив и другие негативные социальные проявления постпенитенциарного характера.

В определении форм и объема реабилитационной помощи государства и общества этой категории населения следует исходить из множества взаимосвязанных проблем объективного и субъективного характера. В частности, искажении представлений о нравственных категориях и ценностях, жизненной пассивнос­ти и утраты интереса к событиям, происходящим в обществе у экс-осужденных. У таких людей снижено самоуважение и умение приспосабливаться к жизни, есть психологический барьер в общении в новой микросреде, нередки депрессивные состояния. В большинстве случаев у них отсутствуют жилье и средства к существованию, они лишены самостоятельности в решении многих важных жизненных воп­росов. Ситуация усугубляется отсутствием профессии или потерей квалификации по имевшейся ранее специальности, недоверием со стороны работодателей, а также отсутствием мотивации к трудовой деятельности у самих бывших осужденных. Многие из освободившихся имеют различные заболевания, наркотическую или алкогольную зависимость. Зачастую у них распались семьи, контакты с родными и близкими потеряны либо существенно ухудшились, утрачены и другие социально полезные связи.

Поэтому сегодня речь идет именно о ресоциализации бывших осужденных, поскольку понятие адаптации, как правило, связано с приспособительными процессами личности, когда индивид сталкивается с новыми условиями общения и деятельности, в то время как понятие ресоциализации является более широким. Видится, что под ресоциализацией следует понимать процесс воздействия на личность, имеющий целью ее свободное и добровольное подчинение нормативным требованиям социальной среды, уголовно-правовым нормам и правилам общежития во взаимодействии с позитивной микросредой путем определенного приспособления к ней через общение, поведение, деятельность.

Основу процесса ресоциализации составляют восстановление, сохранение, формирование социально и личностно-полезных связей и отношений бывшего осуж­денного, оздоровление его микросреды, включение в различные виды позитивной деятельности, разрешение собственных проб­лем и самосовершенствование на всех этапах жизнедеятельности.

Ресоциализация освобождаемых из исправительных учреж­дений предполагает возможную коррекцию системы их общественных связей и отношений в микро- и макросреде, направленную на позитивные изменения личности. В реальных жизненных условиях самостоятельно осуществить подобную социальную терапию осужденный не может. Помощь государства в решении этих проблем носит бессистемный, эпизодический, часто непрофессиональный характер.

Повышение эффективности ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, – одна из важнейших предпосылок сокращения рецидивной преступности и предупреждения преступности в целом.

На уровне регионов

Идея создания центров ресоциализации для лиц, отбывших уголовное наказание, будет способствовать практической реализации Плана нации «100 конкретных шагов», предложенного Главой государства.

Особую актуальность в современных условиях приобретает решение таких задач, как защита социальных прав лиц, отбывших уголовное наказание, проведение широкого круга профилактичес­ких и иных социально-правовых мероприятий, направленных на создание условий для эффективной социальной реабилитации и адаптации осужденных к нормальным условиям жизни после освобождения. И такая активизация действий по социальной адаптации граждан, освободившихся из исправительных учреждений, позволяет надеяться на эффективное обеспечение возврата бывших преступников к законопослушной жизнедеятельности.

Учитывая проблемы адаптации данной категории граждан, необходимо создание системы ресоциализации с комплексом мер социально-психологической и профессионально-трудовой реа­билитации, которая в настоящее время отсутствует.

Процесс ресоциализации исследуемой категории лиц должен осуществляться в рамках региональной специальной долгосрочной программы во исполнение положений и задач Комплексной стратегии социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы пробации, в Республике Казахстан на 2017–2019 годы. Должен быть отработан механизм координации деятельности местной исполнительной власти, органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, заинтересованных государственных структур и общественных организаций.

В качестве важного звена такой социальной инфраструктуры и технологической схемы предлагается создание на региональном уровне Центра ресоциализации как специализированного социального учреждения, деятельность которого направлена на возвращение лиц, отбывших уголовное наказание, к самостоятельному соблюдению социально приемлемых норм поведения для жизни в обществе. Деятельность центра ресоциализации должна регулироваться типовым положением, утвержденным центральным местным исполнительным органом государственной власти. Для решения этой задачи механизмы сотрудничества должны быть направлены, прежде всего, на заинтересованность и вовлечение зрелых личностей с точки зрения гражданских позиций относительно общественно-полезной деятельности и, соответственно, самодостаточных для осуществления социального предпринимательства. Это огромная кропотливая работа, охватывающая все сферы жизни социума.

Ресоциализация по этапам

Думается, функционирование названного центра должно охватывать осуществление поэтапной ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание.

На первом этапе ресоциализации (психосоциальная оценка личности) с бывшим осужденным проводятся индивидуальные или коллективные беседы, в обязательном порядке психотерапевтическое наблюдение за его поведением и состоянием. Включая психологическое тестирование, игротерапию, использование результатов научного и иного творчества, произведений теле-, кино- и иной массовой индустрии на предмет выявления и обсуждения мировоззренческих установок, ценностных ориентаций, моделей поведения в той или иной жизненной ситуации. Для участия в этом процессе на договорной основе должны приглашаться психиатры, психологи, специалисты в требуемой сфере познания или практической деятельности для проведения широкого спектра мероприятий адаптационной направленности.

На основании полученных результатов составляется предварительная индивидуализированная программа коррекции поведения конкретной личности.

На втором этапе ресоциализации (адаптации) происходит постепенное включение лица в систему принятых в обществе социальных отношений. Для этого усвоенные мировоззренческие (духовно-психологические) навыки начинают применяться на практике в индивидуальной, групповой или массовой формах. Экс-осужденный принимает участие в творческих и спортивных занятиях, в развитии приусадебного и подсобного хозяйства с целью найти свое жизненное призвание для того, чтобы в социально приемлемых формах реализовать свой жизненный потенциал путем саморазвития врож­денных способностей к той или иной продуктивной деятельности независимо от степени примитивности ее реализации.

На третьем этапе ресоциализации (реабилитации), помимо проведения мероприятий, характерных для первого и второго этапа, Центр ресоциализации оказывает лицам посильную помощь в бытовом обустройстве, решении жилищных и иных проб­лем, а также организует трудовое посредничество для обеспечения продуктивной занятости и самозанятости лиц, отбывших уголовное наказание.

Последовательность всех этапов включает в себя безусловное социально-психологическое исследование лиц не без помощи специалистов по психоанализу. Следовательно, эффективность процесса ресоциализации в условиях центра зависит от того, насколько оптимально будет выстрое­на индивидуальная программа коррекции поведения и овладения социальными навыками получателя услуг во всех звеньях.

Идея создания Центра ресоциализации направлена на решение острой социальной проблемы ресоциализации одной из наиболее уязвимых категорий населения в гражданском обществе. Эта проб­лема носит постоянный характер и не может решаться в рамках одного центра, поэтому предусматривается планомерное проведение долгосрочных программ и мероприятий, направленных на оказание всесторонней помощи такой категории лиц. Решение вышеуказанных проблем программно-целевым методом, планирование и реализация программных мероприятий обусловлены необходимостью координации мероприятий методического, финансового, организационно-правового и образовательного характера позволит мобилизовать ресурсные возможности и сконцентрировать усилия исполнительной власти и правоохранительных органов на реализации комплексной стратегии социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы пробации.