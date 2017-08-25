В качестве примера можно привести опыт семи районов страны, где Генеральной прокуратурой РК и Министерством внутренних дел реализован пилотный проект по реформированию уголовного процесса. За счет организационных мер очевидные дела, которые раньше там расследовали месяцами, теперь доводятся до суда максимум за неделю. А это 70% всех дел полиции.

В целом реформа уголовного процесса и правоохранительной деятельности является новым этапом проводимой политики по обеспечению верховенства права и ориентирована на реализацию задач по укреплению защиты прав человека в уголовном процессе, повышение состязательности сторон, расширение судебного контроля, а также исключение дублирования и четкое распределение полномочий между органами расследования, прокуратурой и судом.

Как отметил заместитель Генерального прокурора Марат Ахметжанов, для проведения этой реформы были изучены опыт зарубежных стран и конкретные предложения по реализации Плана нации, инициированного Главой государства. В итоге был сделан акцент на повышение уровня защиты прав и свобод человека в уголовном процессе. Это выразилось в сокращении срока задержания граждан с 72 до 48 часов. Самая суровая мера пресечения – содержание под стражей – должна носить исключительный характер.

– Если человек не опасен для общества, то его арестовывать не надо. Есть залог, домашний арест. Особенно это касается экономических преступлений, – подчеркнул Марат Ахметжанов.

В то же время заместитель министра внутренних дел Рашид Жакупов отметил, что по особо тяжким преступлениям, террористическим и экстремистским, совершенным в условиях массовых беспорядков в составе преступных групп, а также связанных с причинением смерти, МВД не намерено сокращать срок задержания. ­Поскольку в этом случае требуется более продолжительный период для подготовки доказательств, для решения вопросов об избрании меры пресечения.

Внимания также заслуживает вопрос повышения состязательности на стадии расследования уголовного дела, прежде всего за счет расширения процессуальных возможностей адвокатов по сбору доказательств. Реформа в том числе предполагает и расширение судебного контроля – только суд должен давать санкцию на ограничение прав человека, исключение дублирования и четкое распределение полномочий между органами расследования, прокуратурой и судом.

На пресс-конференции в СЦК, помимо прочего, обсуждались также вопросы цифровизации уголовного процесса. Уже разработана система «Электронное уголовное дело», которая исключает дополнительные бюджетные затраты, фальсификацию, утери, все фиксируется в режиме онлайн.