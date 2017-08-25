​Вместо арестов...

733
Александра Власова

В качестве примера можно привести опыт семи районов страны, где Генеральной прокуратурой РК и Министерством внутренних дел реализован пилотный проект по реформированию уголовного процесса. За счет организационных мер очевидные дела, которые раньше там расследовали месяцами, теперь доводятся до суда максимум за неделю. А это 70% всех дел полиции.

В целом реформа уголовного процесса и правоохранительной деятельности является новым этапом проводимой политики по обеспечению верховенства права и ориентирована на реализацию задач по укреплению защиты прав человека в уголовном процессе, повышение состязательности сторон, расширение судебного контроля, а также исключение дублирования и четкое распределение полномочий между органами расследования, прокуратурой и судом.

Как отметил заместитель Генерального прокурора Марат Ахметжанов, для проведения этой реформы были изучены опыт зарубежных стран и конкретные предложения по реализации Плана нации, инициированного Главой государства. В итоге был сделан акцент на повышение уровня защиты прав и свобод человека в уголовном процессе. Это выразилось в сокращении срока задержания граждан с 72 до 48 часов. Самая суровая мера пресечения – содержание под стражей – должна носить исключительный характер.

– Если человек не опасен для общества, то его арестовывать не надо. Есть залог, домашний арест. Особенно это касается экономических преступлений, – подчеркнул Марат Ахметжанов.

В то же время заместитель министра внутренних дел Рашид Жакупов отметил, что по особо тяжким преступлениям, террористическим и экстремистским, совершенным в условиях массовых беспорядков в составе преступных групп, а также связанных с причинением смерти, МВД не намерено сокращать срок задержания. ­Поскольку в этом случае требуется более продолжительный период для подготовки доказательств, для решения вопросов об избрании меры пресечения.

Внимания также заслуживает вопрос повышения состязательности на стадии расследования уголовного дела, прежде всего за счет расширения процессуальных возможностей адвокатов по сбору доказательств. Реформа в том числе предполагает и расширение судебного контроля – только суд должен давать санкцию на ограничение прав человека, исключение дублирования и четкое распределение полномочий между органами расследования, прокуратурой и судом.

На пресс-конференции в СЦК, помимо прочего, обсуждались также вопросы цифровизации уголовного процесса. Уже разработана система «Электронное уголовное дело», которая исключает дополнительные бюджетные затраты, фальсификацию, утери, все фиксируется в режиме онлайн. 

Популярное

Все
У опытных лидеров – достойная смена
Гонка за квотами
Соревнования для юных талантов
Пионы среди зимы
Усиливается защита интеллектуальной собственности
Оскорбление есть – наказания нет
Оляпка – хозяйка студеных вод
Права человека не заканчиваются на пороге колонии
Реальная господдержка
Сочетая академизм и современные практики
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы
Автоледи получила 1 год лишения свободы за нетрезвую езду в Конаеве
«Небо открыто для инвестиций»: эксперт в сфере о том, как превратить аэропорты Казахстана в глобальные грузовые хабы
В тройке лидеров
Охотничьи испытания казахского тазы провели в Алматинской области
Армия усиливает подготовку допризывников
Арктический антициклон несет морозы в Казахстан
Гендерное равенство должно быть системным
В Приаралье приступили к выпуску зеркал
В Алматы выявляют «грязный» транспорт
Более 1 300 поездов прошли по вторым путям Достык – Мойынты
В Бенине военные захватили власть
Избран новый президент Федерации борьбы Казахстана
Посеяли хлопок, вырастили… кластер
Познавать эпоху через творчество
В Алматы открылось современное учреждение для несовершеннолетних осужденных
Началось строительство сталелитейного завода
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Из казармы в кампус
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]