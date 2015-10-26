Вместо импорта Свежий выпуск 469 Каиржан КУРМАНОВ

Результатом совместных усилий конструкторско-технологического бюро и экспериментального цеха локомотивосборочного предприятия стало производство нестандартного оборудования. Большая часть заказа на поставку тележек в сборе для отечественных грузовых электровозов серии КZ8 уже выполнена. В настоящее время между предприятиями подписан договор на будущий год по изготовлению еще 64 тележек. В планах ЛКЗ – производство подобной продукции для пассажирских электровозов КZ4АТ. Локомотивосборочный завод также готов освоить выпуск рам для тележек к вагонам ТОО «Тұлпар-Тальго». На базе предприятия в текущем году спроектированы и изготовлены 55 комплектов диплоров для установки и передвижения скоростных пассажирских вагонов на внутризаводских путях.

Производственные мощности ЛКЗ позволяют своевременно и качественно выполнять заказы по изготовлению любых металлоконструкций для нужд железной дороги.



