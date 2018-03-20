​Вместо Какау – Кака

Руководство алматинского футзального клуба «Кайрат» объявило свое решение относительно назначения нового главного тренера. Об этом сообщает afсkairat.kz. На общекомандном совещании президент клуба Кайрат Оразбеков объявил об окончании контракта главного тренера Какау после завершения сезона 2017/18 года. Новым главным тренером прославленной команды станет известный бразильский специалист Кака (полное имя – Пауло Рикардо Фигейро Сильва), который сейчас является главным тренером российского клуба «Газпром-Югра» и покинет этот пост по завершении чемпионата России. Кака вступит на новую должность с сезона 2018/19 года.

Какау возглавил «Кайрат» в феврале 2013 года, и за прошедшие 5 лет алматинский клуб под его руководством завоевал 2 кубка УЕФА, Суперкубок мира, 3 суперкубка Казахстана, 4 кубка Еременко, 5 кубков Казахстана и 5 раз становился чемпионом Казахстана. Официальное представление Кака в качестве нового главного тренера АФК «Кайрат» состоится в конце марта. 

