​Вместо машины – брелок

Подозреваемого в ряде мошенничеств задержали петропавловские полицейские.

В дежурную часть 1-го отдела полиции УП Петропавловска обратилась работница одного из ломбардов. Она сообщила, что неизвестный преступник обманным путем выманил у нее 70 тыс. тенге и скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены приметы подозреваемого. Полицейские разослали ориентировки всем патрулям и постам. В итоге сотрудниками батальона патрульной полиции на посту «Келлеровка» подозреваемый был задержан. Им оказался 30-летний житель Уральска.

«Злоумышленник, человек представительной внешности, входил в доверие к потерпевшим и просил взаймы денег, предлагая в качестве залога автомобиль, – поясняет начальник УП Петропавловска полковник полиции Жандос Мухатов. – На самом деле жертвы мошенника оставались только с ключом и брелоком. Таким образом он завладевал суммами от 19 до 80 тысяч тенге».

Подозреваемый находится в следственном изоляторе. Проверяется его причастность еще к шести эпизодам, имевшим место на территории областного центра, сообщила пресс-служба департамента полиции СКО.

Как выяснилось, ранее он неоднократно привлекался к ответственности за имущественные преступления. Кроме того, в настоящее время числится в уголовном розыске также за совершение мошенничества еще в двух регионах страны.