Свежий выпуск
​Вместо машины – брелок
Назгуль Испанова

Подозреваемого в ряде мошенничеств задержали петропавловские полицейские.

В дежурную часть 1-го отдела полиции УП Петропавловска обратилась работница одного из ломбардов. Она сообщила, что неизвестный преступник обманным путем выманил у нее 70 тыс. тенге и скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены приметы подозреваемого. Полицейские разослали ориентировки всем патрулям и постам. В итоге сотрудниками батальона патрульной полиции на посту «Келлеровка» подозреваемый был задержан. Им оказался 30-летний житель Уральска.

«Злоумышленник, человек представительной внешности, входил в доверие к потерпевшим и просил взаймы денег, предлагая в качестве залога автомобиль, – поясняет начальник УП Петропавловска полковник полиции Жандос Мухатов. – На самом деле жертвы мошенника оставались только с ключом и брелоком. Таким образом он завладевал суммами от 19 до 80 тысяч тенге».

Подозреваемый находится в следственном изоляторе. Проверяется его причастность еще к шести эпизодам, имевшим место на территории областного центра, сообщила пресс-служба департамента полиции СКО.

Как выяснилось, ранее он неоднократно привлекался к ответственности за имущественные преступления. Кроме того, в настоящее время числится в уголовном розыске также за совершение мошенничества еще в двух регионах страны.

Популярное

Все
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Какие ковид-ограничения при переходе в "желтую" зону могут ввести в Нур-Султане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 июля
Теперь не нужно предоставлять бумажные документы при наличии их электронных аналогов
Уголек дорожает
Кабинет министров Казахстана проходит серьезное испытание – политолог
Авиационная администрация не ограничивала полеты в аэропорту Уральска
Опасения за судьбу рощи Баума в Алматы вполне обоснованы
В тесноте и в обиде
Парламент должен нести ответственность за законы
Трудный путь к рынку
«Хвост» пандемии
Притяжение Дельбегетея
За сайгака ответят
Спас от огня флаг и герб
Сократить нельзя оставить
12-летний Алинур Хамзин стал лауреатом Международного детского музыкального конкурса «Славянский базар-2022»
Курица или рыба?
С иголочки!
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Закон Республики Казахстан
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Стоит ли Казахстану установить фиксированный курс тенге – ответ Нацбанка
Прием документов на присуждение образовательных грантов стартовал в Казахстане
Токаев высказался о предательстве ряда руководителей КНБ РК
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Сто секунд до катастрофы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 июля
Как Казахстану привлечь зарубежные компании на свою территорию
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Аким ВКО озвучил свою заработную плату
Плохо и может стать хуже: чем грозит продление военного конфликта в Украине до зимы
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 июля
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 июля
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Что происходит с тенге – свежие данные
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения

Читайте также

Свежий выпуск
Спас от огня флаг и герб
Свежий выпуск
С иголочки!
Свежий выпуск
Спортчеллендж для мегаполиса
Свежий выпуск
«Бронзовый» почин

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]