Вместо масла продал воду Свежий выпуск Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

При этом посреднику сказал, что в емкостях находится автомасло. Тот, будучи введенным в заблуждение, продал эти две металлические бочки потерпевшему за 200 тыс. тенге. Успех окрылил реа­лизатора, и он, не останавливаясь на достигнутом, во второй раз попытался сплавить потерпевшему еще 100 литров воды, но был задержан с поличным.

На днях приговором суда № 2 Павлодара Б. приз­нан виновным в мошенничестве, ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы.