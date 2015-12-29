​Вместо оленя – байк

Переодевшись в костюмы Дедов Морозов, байкеры развозили подарки детям с ограниченными возможностями и инвалидам, воспитывающим маленьких детей. Сказочные герои вместо упряжек прокатились по улицам города на мотоциклах. Адреса детей узнали в акимате Актау, а сладкие подарки собрали своими силами.

– Мы очень переживали, что погода будет «нелетная», но она нас не подвела. Мы поздравили тех, кого застали дома, а оставшиеся сласти решили раздать детям, которые гуляли у городских елок, – рассказывают участники акции.

Это не первое подобное мероприятие под Новый год. В прошлом году байкеры посещали детские дома и дома-интернаты и точно так же дарили детям улыбки и сладкие подарки. Добрую традицию мотоциклисты решили продолжить.

– Проходящие мимо люди и проезжающие водители, когда видят такое количество Дедов Морозов, машут руками, поздравляют нас и, конечно же, улыбаются. А это самое главное для нас! Мы поздравляем всех жителей Актау и всего Казахстана с Новым годом и желаем всего самого хорошего! – так позд­равили всех Деды Морозы на мотоциклах.