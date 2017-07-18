Система предполагает автоматическое заполнение протоколов при нарушениях ПДД, что значительно сократит время водителей и дорожного патруля. По словам разработчиков, презентовавших проект на совещании с участием Генерального прокурора Жакипа Асанова, министра внутренних дел Калмуханбета Касымова и акима столицы Асета Исекешева, на первом этапе система будет доступна лишь для инспекторов дорожной полиции, а уже к концу следующего года планируется повсеместное ее распространение.

Теперь для оформления протокола за нарушение ПДД будет достаточно ввести ИИН человека, и система не только «выпишет» штраф, но и «проверит» автомобиль на угон по гос­номеру. Прямая связь с базами данных обеспечит оперативное получение всей необходимой информации.

Вместе с тем ежегодно в стране сейчас возбуждается около 4 млн административных дел. Протоколы по ним составляют 64 госоргана. 75% дел приходятся на органы внутренних дел.

Говоря о преимуществах электронного протокола, разработчики также отметили его преимущества для самих граждан, в том числе в плане прозрачности процедуры оформления. Очевидны плюсы и для правоохранительной системы в целом. В первую очередь это исключение коррупции и манипуляций при возбуждении и рассмотрении дела, поскольку при занесении в базу данных никто не сможет остановить процесс.

– Проект потребует материальных затрат. В частности, для полицейских Астаны требуются 283 планшета. Чтобы запустить систему по Казахстану, необходим будет 2 971 планшет. Общая цена вопроса – 874 миллиона тенге, – сообщил министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, одновременно указав на то, что новинка себя оправдает.

Уточняя детали процесса, заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Баглан Бекбауов в свою очередь рассказал, что ознакомление с протоколом правонарушитель будет подтверждать своей подписью в электронном формате с помощью стилуса на планшете. К нему будет выдаваться бумажный экземпляр, распечатанный на принтере. А второй экземпляр с «живой» подписью останется на руках у инспектора.

По завершении презентации свои планшеты получили первые 50 «первопроходцев» – сотрудников органов внутренних дел.