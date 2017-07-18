Свежий выпуск
Вместо ручки и бумаги
Наталия Акопян

Система предполагает автоматическое заполнение протоколов при нарушениях ПДД, что значительно сократит время водителей и дорожного патруля. По словам разработчиков, презентовавших проект на совещании с участием Генерального прокурора Жакипа Асанова, министра внутренних дел Калмуханбета Касымова и акима столицы Асета Исекешева, на первом этапе система будет доступна лишь для инспекторов дорожной полиции, а уже к концу следующего года планируется повсеместное ее распространение.

Теперь для оформления протокола за нарушение ПДД будет достаточно ввести ИИН человека, и система не только «выпишет» штраф, но и «проверит» автомобиль на угон по гос­номеру. Прямая связь с базами данных обеспечит оперативное получение всей необходимой информации.

Вместе с тем ежегодно в стране сейчас возбуждается около 4 млн административных дел. Протоколы по ним составляют 64 госоргана. 75% дел приходятся на органы внутренних дел.

Говоря о преимуществах электронного протокола, разработчики также отметили его преимущества для самих граждан, в том числе в плане прозрачности процедуры оформления. Очевидны плюсы и для правоохранительной системы в целом. В первую очередь это исключение коррупции и манипуляций при возбуждении и рассмотрении дела, поскольку при занесении в базу данных никто не сможет остановить процесс.

– Проект потребует материальных затрат. В частности, для полицейских Астаны требуются 283 планшета. Чтобы запустить систему по Казахстану, необходим будет 2 971 планшет. Общая цена вопроса – 874 миллиона тенге, – сообщил министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, одновременно указав на то, что новинка себя оправдает.

Уточняя детали процесса, заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Баглан Бекбауов в свою очередь рассказал, что ознакомление с протоколом правонарушитель будет подтверждать своей подписью в электронном формате с помощью стилуса на планшете. К нему будет выдаваться бумажный экземпляр, распечатанный на принтере. А второй экземпляр с «живой» подписью останется на руках у инспектора.

По завершении презентации свои планшеты получили первые 50 «первопроходцев» – сотрудников органов внутренних дел.

Популярное

Все
Что такое "золотой треугольник" экономики и как он влияет на рост ВВП
Казахстан входит в новую политическую систему – эксперт
Что даст децентрализация Казахстану
Репортаж: Байконыр возвращается к нормальной жизни
Почему казахстанские научные разработки в области АПК остаются невостребованными на рынке
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 12 апреля
За последний год количество костанайских женщин, неудачно омолодившихся в салонах красоты, выросло до десяти
Возможные потери для Казахстана в случае длительного ремонта на КТК озвучили в Минэнерго
Предварительные причины обрушения на Петропавловской ТЭЦ-2 озвучили в Минэнерго
Переходить на "умное" сельское хозяйство помогают казахстанским фермерам ученые
Необычная достопримечательность есть в городе Байконыре. Это камень
Санкции в отношении российских банков не влияют на казахстанские – Нацбанк РК
Случаи торговли просроченными продуктами участились в Восточном Казахстане
Главные события европейского футбола – обзор
Тугжанов поздравил ученых Казахстана с профессиональным праздником
Нападавшего на детей с ножом мужчину задержали в Костанае
Привычка не молчать: какую роль играют общественные советы в Казахстане
Замглавы ДП Алматы ответил на обвинения устроившей самоподжог жертвы финпирамиды Mudarabah Capital
Укрепление тенге объяснили в Нацбанке
Когда в товарищах согласья нет
11 апреля 2022
"Просил постричь раньше записи": астанчанин ударил парикмахера на глазах своего сына
"Охотился в соцсетях": на сотрудника акимата завели уголовное дело за изнасилование несовершеннолетних
Вложившая 20 млн тенге в финпирамиду женщина подожгла себя у здания МВД в Нур-Султане
Папа Римский посетит Казахстан с официальным визитом
Мобильные общественные приемные партии «AMANAT» выехали в Туркестанскую и Северо-Казахстанскую области
Демонополизацию в топливно-энергетическом комплексе обсудили в Правительстве РК
Макрон и Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции
Пределы отклонения курса покупки от курса продажи валюты расширил Нацбанк РК
Более 400 тысяч тенге: размер соцпомощи на подключение к газу увеличили в Нур-Султане
В вооруженных силах проходит второй этап контрольной проверки войск
Как проводится контрольная проверка войск в новом формате в Казахстане – интервью
Какие мероприятия пройдут на этой неделе в Нур-Султане
Начата проверка скандального видео с участием замглавы горздрава Алматы Лауры Мырзагали
"Побил многолетние рекорды" – Казгидромет об аномальном марте
Республиканская ономастическая комиссия одобрила названия новых областей
Поправки по защите детей от кибербуллинга рассмотрят в Сенате
Кассирша в Шымкенте организовала нападение, чтобы скрыть недостачу
"Где увижу мусор, на то место вызову акима" – глава Туркестанской области
Водители автобусов отказались ездить по разбитым дорогам в Семее
Повышение зарплаты затронет более 1 млн казахстанцев
11 апреля 2022
"Признали свою вину": МВД освободило более 300 участников январских беспорядков
Январские беспорядки: гибель 24 человек от рук полицейских объяснили в Генпрокуратуре
Установлены организаторы и провокаторы январских беспорядков в нескольких регионах РК
Двенадцать ОПГ действовало во время январских беспорядков – Генпрокуратура
Мы поддерживаем политическую повестку Токаева – заместитель Госсекретаря США
США максимально старается смягчить действие антироссийских санкций на Казахстан – МИД
Канат Кульшманов назначен и.о. руководителя пресс-службы Премьер-министра РК
​​​​​​​С книгой мир добрей и ярче!
"Оправдает доверие Президента": коллективу Минтруда представили нового руководителя
Наука, бизнес и преодоление дефицита инженеров в Казахстане
Дождливыми будут ближайшие три дня в Казахстане
Курмангазы Исказиев назначен и.о. главы "КазМунайГаза"
Вырастут ли цены на хлеб в Казахстане, ответили в Минсельхозе
О ситуации на рынке зерна Казахстана высказались в Минсельхозе
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Восьмиклассник на авто сбил подростка в Акмолинской области
Как казахстанцы оценивают деятельность Президента Токаева – итоги соцопроса
Ножом в сердце ударила родственника жительница Аркалыка
Парень сорвался с аттракциона в Шымкенте
Мошенники обманули более 100 крестьянских хозяйств в Карагандинской области

Читайте также

Свежий выпуск
​​​​​​​Где сухо – там горит
Свежий выпуск
​​​​​​​Переплетение культур
Свежий выпуск
ГМК: превратить риски в возможности
Свежий выпуск
За счастье быть мамой
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021