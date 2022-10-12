Вместо смартфона за 535 тыс. тенге житель Северо-Казахстанской области получил посылку с… парафиновой свечой

Парафиновый смартфон

Рассказывая об этом случае, глава департамента по защите прав потребителей Лазьм Мияшева отметила, что клиент оформил заказ на достаточно известной электронной торговой площадке, для оплаты заключил с банком кредитный договор. Но, получив посылку, заподозрил неладное, поэтому процесс распаковки снял на видео, запечатлев, как вместо дорогостоящего гаджета вынимает из коробки… парафиновую свечу. Приш­лось срочно обращаться за помощью к защитникам прав потребителей.

– После многочисленных обращений в call-центр обманутому покупателю удалось-таки расторгнуть договор кредитования, – сообщила Лазьм Мияшева. – Решающим аргументом в его пользу стала видео­съемка.

В департаменте по защите прав потребителей рекомендуют внимательно изучать информацию о товаре, в том числе гарантийный срок и срок годности. Следует также требовать у продавца сертификаты соответствия.

При этом лучше не заказывать товары на сайтах, где нет контактных данных продавца и не указаны усло­вия обмена или возврата покупки. Полезно также проводить фото- и видео­фиксацию, ибо это поможет доказать нарушение прав потребителя. И еще! Не перечисляйте деньги и не отправляйте конфиденциальные данные незнакомцам.

Для справки: с начала года в Северо-Казахстанской области на четверть возросло число обращений за помощью в департамент по защите прав потребителей. В основном люди жалуются на низкое качество бытового обслуживания и жилищно-коммунальных услуг, а также участившиеся факты обмана в сфере розничной электронной торговли.