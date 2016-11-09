​Вместо срока – штраф

По мнению участников первого криминологического форума, это позволит чаще применять штрафные санкции вместо ограничения свободы. Дело в том, что сегодня уголовные штрафы назначаются лишь пяти процентам осужденных. Остальные должны отбывать наказание в местах лишения свободы на средства добросовестных налогоплательщиков.

Суть проблемы состоит в том, что размеры уголовных штрафов по законодательству не должны быть ниже 500 МРП, а это – 1 060 500 тенге. Выплатить штраф осужденный должен в течение месяца, максимально допустимая рассрочка – полгода. Но сможет ли собрать эти деньги за указанный период времени простой разнорабочий?

На необходимость пересмотра действующего законодательства на заседании указал председатель Конституционного совета РК Игорь Рогов. По его словам, очень важно изучить зарубежный опыт передовых государств, которым в разы удалось снизить уровень преступности за короткий период. В этой связи стоит отметить работу экспертов Проекта Европейского союза «Совершенствование уголовного правосудия в Казахстане», принимавших участие в разработке Плана действий Генеральной прокуратуры РК.

– Во всем мире штраф выступает лидирующим уголовным наказанием как альтернатива лишению свободы, – подчеркнул Генеральный прокурор Жакип Асанов. – Тогда как в Казахстане штрафы за преступления назначаются крайне редко.

По его мнению, большинство осужденных за хулиганство, кражи, мошенничество просто не могут собрать требуемой суммы. Судите сами, среднемесячный заработок казахстанца составляет сегодня 143 тыс. тенге. Поэтому заработать сумму даже минимального штрафа по уголовным делам за полгода он никак не в состоянии. В итоге получается, что закон работает только на богатых и состоятельных, которые, в свою очередь, часто находят лазейки для того, чтобы не выплачивать предъявляемых сумм.

Инициаторы проекта уверены, что уголовные штрафы должны быть соразмерны доходам осужденного. При этом речь не идет об убийцах и насильниках. «Отделаться» выплатой смогут только впервые совершившие мелкие преступления и не опасные для общества. По словам представителей прокуратуры, минимальный размер штрафа мог бы составить 200 МРП, а срок исполнения наказания можно было бы увеличить до двух месяцев, рассрочку – до трех лет. При этом необходимо отказаться от принудительного взыскания штрафа, а неплательщикам заменять его на наказание, связанное с лишением свободы.

Такие меры, уверены участники встречи, позволят сократить тюремное население и пополнить бюджет страны. Значительно снизится риск рецидивов, в целом уровень преступности по стране.