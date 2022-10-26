Народ уже не верит, что вопрос решится – депутат недоумевает, почему госорганы разрывают договоры о закупах продуктов в пик низких цен

Депутат Мажилиса Парламента Казахстана Галым Амреев недоумевает, почему государственные органы разрывают договоры о закупах продуктов питания в пик низких цен. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании палаты, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Депутат подчеркнул, что растущие на продукты питания цены по значимости вопросов, поднимаемых населением, находятся на первом месте. Народ уже не верит, что этот вопрос будет решен.

«На наши последние запросы руководители Министерства торговли и интеграции ответили, что разрабатывается новый механизм регулирования, проводятся встречи с различными ассоциациями товаропроизводителей – овощеводов, сахара и так далее. Но до сих пор не представлен механизм, как все-таки будет регулироваться цена.

А тем временем поступают сигналы от СПК из регионов, что дана команда разрывать все ранее действовавшие контракты и аккумулировать средства на счетах. Это в то время, когда цены на основные продукты и сырье для них самые дешевые. Например, цена на зерно 3 класса упала до минимума, также очень низкие цены на подсолнечник и другие виды. Вместо того, чтобы дать всем команду немедленно проводить закуп продовольственного сырья, мы теряем время», – бьет тревогу мажилисмен.

Он подчеркнул необходимость создания аналитического маркетингового центра, который предоставляет информацию по самым низким ценам как внутри страны, так и за рубежом.

Также Галым Амреев констатировал, что в стране наблюдаются большие проблемы с транспортировкой продукции.

«В данный момент очень большие проблемы с АО «НК «Қазақстан темір жолы», нет вагонов ни для зерна, ни для других продуктов. Надо провести совещание в Правительстве о предоставлении хотя бы на месяц вагонов на льготных условиях. И это касается только социально значимых продуктов питания. Неужели Правительство не устало наступать на одни и те же грабли. Если не знаете, тогда не мешайте регионам решать проблему», – посоветовал депутат.